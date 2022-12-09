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Gündem Bu döküntü daire için istediği kiraya bakın! Hazretin bir de şartı var
Gündem

Bu döküntü daire için istediği kiraya bakın! Hazretin bir de şartı var

İstanbul'da harabe daireler için istenen kira bedelleri gündem olmaya devam ediyor. Zeytinburnu'nda ev sahibi, penceresi duvara açılan yıkık, dökük, rutubetli doğal gazsız giriş kattaki evine 6 bin TL kira istedi. Ev sahibi ayrıca 'kiracı temiz olacak' şartı getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 15:03:00 -
Bu döküntü daire için istediği kiraya bakın! Hazretin bir de şartı var

İstanbul'da son bir yılda kira fiyatları aldı başını gitti. Artan kira fiyatlarıyla birlikte fahiş fiyata harabe sunan ev sahiplerine bir yenisi daha eklendi. 

Zeytinburnu'nda bulunan 3 katlı binanın girişindeki harabe bir daire için istenen kira dudak uçuklattı. Duvarları yıkık, dökük ve kirli olan evin penceresi de duvara açılıyor. 6 bin TL kira istenen daire için bir de 6 bin depozito istendi.

Duvarlarda rutubet izleri

Duvarları, banyosu ve mutfağı 4 tarafı perişan... Ev sahibinin gün yüzü görmeyen eve istediği kira dudak uçuklattı. Fahiş fiyata harabe sunan ev sahiplerine bir yenisi daha eklendi. 3 katlı binanın girişinde bulunan dairede nefes almak bile imkansız. Bir ev sahibi Zeytinburnu'ndaki yıkık, dökük, kirli hatta doğal gazsız evine 6 bin TL kira istedi. Asgari ücretten bile fazla para ödenmesi istenen evin duvarlarında çatlaklar, rutubet izleri vardı. Banyosunun hali de haraptı.

'Kiracı temiz olacak' şartı

Show Haber'in haberine göre 6 bin TL depozito isteyen ev sahibinin başka talepleri de vardı. Evinde oturacak kişinin bayan olmamasını isteyen ev sahibi, kirden geçilmeyen evinde oturacak kişinin temiz olmasını da istedi. Penceresi duvara açılan dairenin kira fiyatı da pazarlığa kapalıydı.

 

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Yorumlar

Yorumcu

Faşistlik yapmayalım diyoruz ama nereye kadar. Gel de konuşma memleketin geldiği hali
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