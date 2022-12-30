Bu doğruysa Rusya zor durumda! Zelensky'den çarpıcı iddia

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus güçlerinin düzenlediği füzeli saldırıyla ilgili konuştu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Zelensky, 54 füze ve 11 İHA'yı etkisiz hale getirdiklerini söyledi.

Zelensky, enerji altyapılarının hedef alınması sonucu elektrik kesintilerinin yaşandığını belirterek, "Bu tür her füze saldırısıyla Rusya, kendisini yalnızca daha derin bir çıkmaza sürüklüyor." dedi.

Rusya için "Füzeleri giderek azalıyor." diyen Zelensky, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Her füze, sadece tüm bunların (saldırıların) bir mahkeme ile sona ermesi gerektiğini gösteriyor. Aynen böyle olacak."

Savaşta en sıcak noktanın Donetsk cephesinin olduğuna dikkati çeken Zelensky, "En ağır (tablo) Bahmut, Soledar, Donetsk bölgesindeki tüm hatta (cephe hattı). Düşman, Donetsk bölgesini ele geçirme çılgın fikrinden vazgeçmedi." şeklinde konuştu.

AA'nın haberine göre, Zelensky, Rus ordusunun söz konusu bölgede ilerlemesine izin vermediği için Ukrayna ordusuna teşekkür etti.