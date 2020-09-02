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Gündem Bu da solak medyanın doğal gaz hazımsızlığı
Gündem

Bu da solak medyanın doğal gaz hazımsızlığı

Hasan Cemal'in sahibi olduğu sitede Karadeniz'de bulunan doğal gazla ilgili sözde dosya haberde akla ziyan açıklamalar yapıldı. Sözde iklim aktivisti Can Tonbil, müjdenin Türkiye'ye ve dünyaya faturasının çıkacağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 04:02:00 -
Bu da solak medyanın doğal gaz hazımsızlığı

Doğal gazın diğer yakıtlara göre çevreyi en az kirleten yakıt olduğu bilinmesine rağmen, sözde iklim uzmanlarının görüşlerine yer verilerek hazırlanan  T24 adlı sitenin haberinde, Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğal gaz eleştirildi. Sözde iklim uzmanları konuşturularak neredeyse kötü bir şeymiş havası oluşturuldu.

Doğal gazın tehlikeli olduğunu söyledi

Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül'ün görüşlerine yer veren site, doğal gazın çevreye zarar verdiğini ve adının doğal olmasına rağmen tehlikeli olduğunu söyledi.

Akgül, doğal gaz rezervinin daha çok uzun bir süre, temiz olmayan, aksine kirli bir fosil yakıt olan gaza bağımlı kalacağımız anlamına geldiğini iddia etti. Gazın yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi tıkayacağından bahsetti.

Bir başka iklim uzmanı Önder Algedik, asfalt atılmasına bile karşı çıkarak, bazı ülkelerin çimento sektörünü kapattığını ve bu firmaların Türkiye'de fabrika açtığını iddia etti.

Müjdenin faturası çıkacakmış

Sözde iklim aktivisti ve radyocu Can Tonbil'in görüşlerine yer veren sitede, doğal gaz haberlerinin verilmesine bile tepki gösteren, Tonbil, yenilenebilir enerji kaynaklarının gündeme geldiği bir yerde fosil, limitli fosil yakıtların bulunduğunu müjdelemenin Türkiye'nin mevcut iklim politikasını anlattığını iddia etti. Hızını alamayan Tonbil, bu müjdenin Türkiye ve tüm dünyaya faturasının çıkacağını söyledi.

Sitede yer alan habere tepki gösteren eski asker ve stratejist Yusuf Alabarda, "Bana çaresizliğin ve kudurmuşluğun resmini çiz Abidin" diyerek akla ziyan haberle dalga geçti.

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