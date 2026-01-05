  • İSTANBUL
Bu da oldu! Apartmana girip asansöre tuvaletini yaptı, kuşları çalıp kaçtı
Yaşam

Bu da oldu! Apartmana girip asansöre tuvaletini yaptı, kuşları çalıp kaçtı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Adana’da kasklı bir şüpheli girdiği apartmanın asansörüne idrarını yaptıktan sonra binanın damındaki güvercin ve keklikleri çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana’nın Sarıçam ilçesinde yaşanan olay, görenleri şaşkına çevirdi. İddiaya göre kasklı kimliği belirsiz şüpheli, apartmana girdikten sonra asansöre binip idrarını yaptı. Ardından binanın damına çıkan şüpheli, Uğur Kaygısız'a ait 3 güvercin, 2 kekliği ve kafes içindeki kuşları montunun içine saklayıp kaçtı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından suç duyurusunda bulunan Kaygısız, polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığını söyledi.

 

Şok üstüne şok yaşadılar

Yaşadıklarını anlatan Uğur Kaygısız:"Akşam işten gelince dama çıktım, baktım kuşların hepsi yok. Kafesin zorlandığını gördüm. Kamera kayıtlarını izleyince şahsın asansöre binerken kemerini açıp idrarını yaptığını, sonra da kuşlarımı montunun içine sıkıştırarak götürdüğünü fark ettik. Böyle bir saygısızlığı aklım almıyor. Bugün asansörün içine idrarını yapan yarın daha büyük şeyler yapabilir. Allah korusun çocuklar olsaydı zarar görebilirlerdi. Buna bir dur denmesi lazım" dedi.

 

Çalınan kuşlarının maddi değerinin yüksek olmadığını belirten Kaygısız, "Bu hayvanları para için beslemiyordum. Hepsi benim hobim, emek verdiğim canlılardı. O şahsa sesleniyorum, güvercinlerimi ve kekliklerimi geri getirsin. Yaptığı kabul edilebilir bir şey değil" diye konuştu.

1
