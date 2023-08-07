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Siyaset Bu da mı aranızda kalsın? Ekrem hakkında ‘sevgili’ kıyağı iddiası
Siyaset

Bu da mı aranızda kalsın? Ekrem hakkında ‘sevgili’ kıyağı iddiası

Yeniakit Publisher
2023-08-07 15:44:00 -
Bu da mı aranızda kalsın? Ekrem hakkında ‘sevgili’ kıyağı iddiası

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müstakbel gelinine şehir hatları vapuru hediye etti!.. Cem Garipoğlu'nun ailesine yakınlığıyla bilinen Melis Çatak, aynı zamanda İmamoğlu'nun gelin adayı. Söz konusu vapuru Çatak'ın hem ofis olarak kullandığı hem de parti düzenlediği ortaya çıktı.

Eğlence mekanı işletmecisi Melis Çatak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim'in uzatmalı sevgilisi... Mehmet Selim İmamoğlu ile Melis Çatak'ın evlilik hazırlığı yaptığı belirtiliyor.

CHP'li Ekrem İmamoğlu ise müstakbel gelininin iş hayatında başarılı olması için belediye kaynaklarını sonuna kadar seferber etti. Çatak'ın İBB kasasından kaptığı en büyük hediye, İstanbul halkına hizmet etmesi gereken şehir hatları vapuru oldu.

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Av. Murat Türkyılmaz, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Organizatör ve eğlence sektörü danışmanlığı yapan Melis Çatak’ın İBB şehir hatlarına ait bir vapuru kiraladığı, ofis olarak kullandığı ve parti organizasyonları için ticari gelir elde ettiğine ilişkin ciddi bir iddia var. Çatak’ın İmamoğlu‘nun müstakbel gelini olduğu, Garipoğlu ailesi ile olan ilişkilerle ilgili iddialar bizi şimdilik ilgilendirmiyor. Fakat vapurun kiralama şekli, ne kadara kiralandığı ve ne amaçla kiralandığına ilişkin hususlar bizi ve İstanbulluları yakından ilgilendiriyor. Konunun takipçisi olacağız ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."


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Yorumlar

Zeynel

Chpcilerden düzgün bişey çıkması mümkün görülmüyor maalesef ya pkksever ya lgbtci ya gezici aciiil iyi bir muhalefete ihtiyacımız var
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