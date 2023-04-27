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Gündem Bu da laikçi 'ilahiyatçı' Cemil Kılıç'ın seçim vaadi!
Gündem

Bu da laikçi 'ilahiyatçı' Cemil Kılıç'ın seçim vaadi!

Yeniakit Publisher
2023-04-27 23:00:00 -
Bu da laikçi 'ilahiyatçı' Cemil Kılıç'ın seçim vaadi!

Sapkın fikirleri nedeniyle MEB'den ihraç edilen laikçilerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybetmesinin ardından 100 rekat namaz kılacağını söyledi.

Sapkın fikirleriyle toplumu zehirleyen ve MEB'ten ihraç edilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Cemil Kılıç, sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimlerine ilişkin bir mesaj paylaştı.

Depremde 'Allahu Ekber' diyenleri hedef alan, ehl-i sünnet tarikat ve cemaatler için 'sapık' hakaretinde bulunun, imamları hedef alan laikçilerin ilahiyatçısı Kılıç, 28 Şubat zulmünün mimarlarını destekleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Kılıç mesajında, "Tayyip Erdoğan seçimi yitirince tam 100 rekat şükür namazı kılacağım." ifadelerini kullandı.

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