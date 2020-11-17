Bu da Kemal’in muhtar yalanı

Deniz Baykal’ın zina kaseti sonrası CHP Genel Başkanlık koltuğunu ele geçiren Kemal Kılıçdaroğlu, siyaset sahnesini yalan ve iftiralarla lekelemeye devam ediyor. AK Parti iktidarında muhtarlara değer verilmediğini iddia eden Kılıçdaroğlu’nu hem tarihi vesikalar hem de son 18 yıllık uygulamalar yalanlıyor. Tek parti döneminde muhtarlık kurumunu lağveden CHP’ye rağmen Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarında muhtarlar için devasa adımlar atıldı.

Muhtarlar üzerinden yalan

Antalya Kepez’de Muhtarlar Buluşması adlı etkinlikte bölgedeki yandaş muhtarlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu iktidarı hedef aldı. Kılıçdaroğlu, “Muhtarlık kurumu bu kadar değerlidir. Bu kadar değerliyken bugün çok önem veriliyor mu? Hayır” dedi. Muhtarlık Kanunu gibi önerilerde bulunan Kılıçdaroğlu, muhtarlıkların kamu kurumu olarak sayılmadığını söyledi. Baştan sona hezeyanlarla dolu olan Kılıçdaroğlu’nun söylemi, CHP iktidarında muhtarlara reva görülen uygulamaları gündeme getirdi.

Osmanlı kurdu, CHP lağvetti

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1829 senesinde temelleri atılan muhtarlık kurumu, yasal olarak 1864 senesinde Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi ile yürürlüğe girdi. 1923 sonrasında CHP’nin tek parti diktatörlüğünde Osmanlı ve İslam’a ait hemen her yerleşik nizama uygulanan yıkma ve yok etme politikasından muhtarlık müessesesi de nasibini aldı. Toplumun büyük oranda köy ve ilçelerde yaşadığı, iletişim ve ulaşım olanaklarının kısıtlı olduğu 1930’lu yıllarda CHP’nin tek parti dikta yönetimi, Osmanlı emaneti olan muhtarlık kurumunu lağvetti. 19/6/1933’te çıkarılan 2295 sayılı kanunla, belediye teşkilâtı olan yerlerde muhtarlıklar lağvedildi. 1/1/1934’te yürürlüğe giren bu kanun uyarınca ülkedeki bütün muhtarlıklara kilit vuruldu.

Mühürleri toplandı

Dönemin Akşam, Cumhuriyet gibi gazetelerinde yer alan “Muhtarlıklar kaldırıldı”, “Muhtarlıklar tarihe karıştı”, “Muhtarların mühürleri toplandı” manşetleri, Kılıçdaroğlu’nun yalanına tokat olarak inen vesikalar olarak arşivlerde yer alıyor. 1 Ocak 1934 tarihli Akşam gazetesinin manşeti şöyle: “Muhtarlıklar bugünden itibaren tarihe karıştı. Bu tekilat, bundan 105 sene önce ihdas edilmişti. Mahalle işlerini belediyeler süreyle görecektir.” 1 Ocak 1934’teki Cumhuriyet gazetesinin manşeti ise şöyle: Muhtarlıklar kaldırıldı – Yeni teşkilat bugün göreve başlıyor.”

Ak Parti döneminde parladı

CHP liderinin “muhtarlara değer verilmiyor” dediği 18 yıllık AK Parti iktidarında, E-devlet uygulamasıyla yükü büyük oranda hafifletilmiş olmasına ve toplum büyük oranda şehirlerde yaşamasına rağmen muhtarlar için devasa adımlar atıldı.

l AK Parti iktidarında, muhtar maaşları 21 kat artırılarak 97 TL’den 2 bin 26 liraya yükseltildi. Muhtarlara 2002’de ödenen 97 lira, 2005’te 248 liraya, 2014’te 871 liraya, 2016’da 1.310 liraya ulaşırken, günümüzde 2 bin 26 lira 77 kuruşa ulaştı.

l Muhtarların SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi sağlandı. Böylece muhtarların 882 lira 65 kuruş aylık primle 2 bin 26 lira 77 kuruş olan aylık ücretleri, 2 bin 909 lira 42 kuruşa çıkartıldı.

l Belediyelerde muhtarlıklarla ilgili birimler oluşturuldu. Büyükşehirlerde ‘Muhtarlar Daire Başkanlığı’ kuruldu. Şehir belediyelerinde ‘Muhtarlar Müdürlüğü’ ihdas edildi.

l Elektronik ortamda ‘Muhtar Bilgi Sistemi’ (MUBİS) oluşturuldu. MUBİS üzerinden kısa sürede 100 bin talep, gereği yapılmak üzere işleme alındı.

l 19 Ekim tarihi ‘Muhtarlar Günü’ yapıldı. Resmi Gazete’de 19 Ekim 2015’te yayımlanan genelgeyle ise 19 Ekim ‘Muhtarlar Günü’ olarak ilan edildi. Muhtarlar Günü her 19 Ekim’de ülke genelinde kutlanıyor.

l Tüm muhtarlara silah ruhsatı muafiyeti getirildi. En az bir dönem muhtarlık yapan köy ve mahalle muhtarları, 5 bin 687 lira olan silah ruhsat harcından muaf tutuluyor.

l Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’e davet edilen muhtarlar, “Muhtarlar Buluşması”nda sorunlarını bizzat Cumhurbaşkanı’na iletme fırsatı buluyor. Türkiye’nin 81 şehrinden muhtarlar, bugüne kadar 51 kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Başkan Erdoğan ile bir araya geldi.

M.Kemal sonrası döndü

CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal tarafından 19/6/1933 tarihli 2295 sayılı kanunla lağvedilen muhtarlıklar, M.Kemal’in ölümünün ardından toplumun baskısı sonucu 1944 tarihli 4541 no’lu yasa ile yeniden yürürlüğe girmişti.