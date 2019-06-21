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Bu da Karadeniz usulü bahçe pantolonu

Ordu’da fındık çuvalını bahçede kullanılmak üzere pantolon şeklinde tasarlayan Kadir Şenol, siparişlere yetişmek için gece saatlerine kadar çalışıyor.

21 Haziran 2019 Cuma 09:22
Bu da Karadeniz usulü bahçe pantolonu

Ordu’da fındık çuvalını bahçede kullanılmak üzere pantolon şeklinde tasarlayan Kadir Şenol, siparişlere yetişmek için gece saatlerine kadar çalışıyor.


Ordulu esnaf Kadir Şenol, kendi bahçesine çalışmak için gittiğinde, iş kıyafeti olmadığı için fındık toplama çuvalından geçici pantolon yaptı. Yaptığı pantolonun çok rahat ve kullanışlı olduğunu fark eden Şenol, iş yerine gelince aynı çuvaldan pantolonlar dikmeye devam eti. ’Bahçe pantolonu’ verdiği çuvaldan pantolonu görenler çok beğenince Şenol, aldığı siparişleri yetiştirmek için gece saatlerine kadar üretim yapmaya başladı. Ordulu esnaf Kadir Şenol, insanların çok beğenisini toplayan pantolondan çuvalların siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor. 5 TL’ye perakende olarak satılan pantolondan çuvallar, temizleme zahmeti neredeyse olmadığından kadınların daha çok ilgisini çekerken, ekonomik fiyatıyla da şaşırtıyor.



“Çok fazla ilgi var”


Bahçesinde ot vurmak isterken kıyafet bulamadığını, çuvalı pantolon şeklinde vererek giydiğini ve şimdiye kadar kullandığı iş kıyafetlerinden daha rahat olduğunu fark ettiğini söyleyen Şenol, “İlk defa bu kadar rahat çalıştım. Deneme maksatlı tanıdıklarıma verdim. Herkes çok memnun kalınca bunu piyasaya tanıtmaya karar verdim, pantolon şekline dönüştürdüm. Şuanda tahmin ettiğimizden çok daha fazla ilgi var” dedi.



"Temizleme zahmeti olmadığından kadınlar daha çok ilgi gösteriyor"


Üretilen bahçe pantolonunun yıkma ihtiyacı olmadığından kadınların daha çok ilgisini çektiğini ifade eden Şenol, bol ve ince olduğu için de gayet rahat olduğunu ifade etti. Yüksek fiyattaki iş kıyafetleri yerine bahçe pantolonunun kullanılabileceğini aktaran Kadir Şenol, “Sadece bahçede ot temizleme işinde değil, çamurlu bir ortamda da kullanılabilir. Kıyafetlerin üzerine giyildiğinde gayet etkili bir şekilde koruyabiliyor” şeklinde konuştu.



İlk defa yapılıyor, taleplere yetişmeye çalışıyor


Daha önceden benzeri denenmemiş ürünün taleplerini yetiştirmek adına geç saatlere kadar çalışan Şenol, günlük ortalama 25-30 pantolon diktiğini söyledi. İlerleyen zamanlarda üretim sayısını arttırmayı hedeflediğini dile getiren Şenol, “Karadeniz zekası bir kez daha tecelli etti çok şükür” ifadelerine yer verdi.


Çuvaldan pantolonu görenler ise gayet kullanışlı olduğunu belirterek, daha önce böyle bir fikirle karşılaşmadıklarını söyledi. Üretilen çuvaldan pantolonun çok kullanışlı, rahat ve aynı zamanda ekonomik olduğunu belirten vatandaşlar, bundan sonra ‘bahçe pantolonu’ kullanacaklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 09:22
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