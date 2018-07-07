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Bu da İtalyan inadı! Galatasaraylı yıldızın peşini bırakmıyor

İtalyan devi Inter, Galatasaray'ın yıldızı Serdar Aziz için sarı kırmızılı kulübün kapısını yeniden çaldı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:29
Bu da İtalyan inadı! Galatasaraylı yıldızın peşini bırakmıyor

İtalyan devi Inter, Serdar Aziz'den vazgeçmiyor.

İtalyan yetkililerin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Galatasaray Yönetimi ile bir kez daha masaya oturması bekleniyor.

NAGATOMO'YA DANIŞTILAR

İtalyanlar bu kez de Galatasaray'ın yerli stoperi için menajerler aracılığıyla kapıya dayandı. Kısa sürede bir rakam belirlenmesini istedi.

Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz'in takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.

Interli yetkililer, Serdar için ilk olarak Yuto Nagatomo'ya danışarak bilgi almıştı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:29
  1. İstanbul
  2. Yuto Nagatomo
  3. Serdar Aziz
  4. Galatasaray
  5. Inter

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