Bu da ‘indirim’ vurgunu

Dövizdeki yükselişin ardından ürün fiyatlarını yüzde 100-200 artıran market ve mağaza zincirleri, satışları daralınca sözde indirim kampanyaları başlattı. Tüketicileri yanıltan; etiket hileleri ile gerçek fiyatları indirim olarak sunan bu zincirler eleştirilerin odağında.

Gerçek fiyatların üzerine yüksek etiket yapıştıran bazı vurguncular, daha sonra ‘indirim’ adı altında satışa sunuyorlar.

Şikayetler arttı

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Bülent Deniz, sahte indirimler ile ilgili şikâyetlerin arttığına işaret etti. Bu şikâyetlerin önüne geçilmesi gerektiğini belirten Deniz, “Fiyatı yüzde 100-200-300 artırılan ürünlerde yüzde 5-10 indirime gidilmesi büyük firmalar ve markalar ile ilgili olumsuz algılamalara neden oluyor” dedi.

Firmaların ve markaların samimiyet sınavından geçtiğini dile getiren Deniz, “Kurdaki yüzde 40 artış, ürün fiyatlarına yüzde 100-150 zam olarak yansımamalıydı. Zamların arkasından gelen yüzde 10-20 indirim kampanyaları yararlı olmayacağı, tüketiciye güven aşılamayacağı ortada. Şu aşamada kampanyalardan önceki fatura fiyatlarının vitrinlere veya reyonlara asılması daha olumlu bir adım olur. Bu sayede firmaların indirimlerinde samimi olup olmadığı anlaşılır” ifadelerini kullandı.

Oyuna gelinmemeli

Tüm Tüketicileri Koruma Derneği (TTKD) Başkanı Mehmet Barak da fiyatları fahiş oranda arttıran ardından cüzi indirimler uygulayan firmaların oyununa gelinmemesi uyarısında bulundu.

Tedarikçilerin başı boş

Kamu kurumlarını denetimlere ağırlık vermeye davet eden Barak, şu ikazları yaptı:

“Perakendeciler yakın markaja alındı ama hammadde tedarikçileri ve üreticilerin başı boş. Bunlar da takip edilmeli. Üreticilerden nihai tüketicilere kadar her aşama kontrol edilmeli. Fiyat ve gramaj hilelerinin önüne geçilmeli. Şu da muhakkak ki denetimlerde valilikler daha etkin olmalı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü ön planda yer almalı.”