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Yerel Bu da ders olsun! İbret alınacak dolandırıcılık
Yerel

Bu da ders olsun! İbret alınacak dolandırıcılık

Kocaeli'de yaşayan bir kadın İnstagram'da tanıştığı kişi tarafından ilginç bir yöntemle dolandırıldı. Güven kazanıp kadınla evlenmek istediğini söyleyen dolandırıcı, Amerika generali olduğunu, emekli ücreti olarak kendisine 4 milyon dolar ikramiye verileceğini ve bu parayı Türkiye'de muhafaza etmek istediğini söyledi. Bu paranın gümrükten geçebilmesi için para isteyen dolandırıcıya inanan kadın, 60 bin dolarından oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 11:30:00 -
Bu da ders olsun! İbret alınacak dolandırıcılık

İddiaya göre, Kocaeli'de yaşayan N.Ç. isimli kadın, 26 Haziran 2019 yılında İnstagram üzerinden ismini "Master Paul" olarak tanıtan bir kişiyle tanıştı. İkilinin arasında bir süre sonra gönül ilişkisi başladı. Amerikan generali olduğunu ve Suriye'de görev yaptığını söyleyen Paul, görev sebebiyle emekli olacağını, emekli ücreti olarak da kendisine 4 milyon dolar ikramiye verileceğini söyledi. Bu parayı Türkiye'de muhafaza etmek istediğini, paranın Türkiye'ye aktarılabilmesi için gümrüklerden geçirmek adına para ödenmesi gerektiğini N.Ç.’ye dile getiren sahte kimlikli Master Paul, güven kazandıktan sonra onunla evlenmek istediğini söyleyerek, para istemeye başladı. Tüm bunlara inanan kadın, dolandırıcıya farklı tarihlerde toplam 60 bin dolar gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan N.Ç., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Yapılan incelemelerde dolandırıcılık olayını Sadık G.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Savcılık tarafından banka kayıtları tetkik edildiğinde müşteki tarafından Sadık G.’nin ve 3 şirket hesabına para transferlerinin yapıldığı tespit edildi.

"Parayı yatırdığım zamanlarda bana iltifat ediyordu"

Olayla ilgili açılan davanın duruşması Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya mağdur N.Ç. katıldı. Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen N.Ç., "İnstagram üzerinden tanıştığım kişi kendisini Amerikan ordusundaki general olarak tanıttı. Bu şahıs bir süre sonra bana emekli olacağını, bu parayı Türkiye'de tutacağını ancak bu konuda paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Güven verici davranışları neticesinde yaklaşık 60 bin dolar parayı kendisinin belirttiği hesaplara değişik tarihlerde gönderdim. Daha sonra durumun farkına vardım ve dolandırıldığımı anladım. Dosyada isim geçen şirketlerin organizasyon içinde hareket ettiklerini düşünüyorum. En korktuğum şey başıma geldi. O para yılların birikimiydi. Parayı bana söylediği hesaplara yatırdığım zamanlarda bana iltifat ediyordu. Evim bile az daha bu yolla gidiyordu. Paramı bugüne kadar geri alamadım. Sanıktan şikayetçiyim” dedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

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Yorumlar

Hamdi

Solcu siyasiler abilerinden izin almadan wc ye bile gidemiyorlar artık

ismail güney

insanların saflılığından istifade ednlerin en agır cezasının alınmasını dilerim
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