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Gündem Bu da CHP'nin çöpten heykeli! CHP'li belediyede rezillik bitmiyor
Gündem

Bu da CHP'nin çöpten heykeli! CHP'li belediyede rezillik bitmiyor

İçme suyuna lağımın karıştığı CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde rezillik bitmiyor. Belediyenin uzun süredir toplamadığı anlaşılan çöplerin Esenyurt'ta ortalığa saçıldığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 00:31:00 -
Bu da CHP'nin çöpten heykeli! CHP'li belediyede rezillik bitmiyor

yeniakit.com.tr

CHP tarafından yönetilen Esenyurt Belediyesi’nde çöp dağları yükseldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çöplerin sokağı kapladığı görüldü.

Terörle iltisaklı kişileri belediyede işe alarak HDP’ye diyet ödeyen CHP’li Esenyurt Belediyesi, vatandaşı mağdur ediyor.

Esenyurt'ta çöp yığınları

CHP tarafından yönetilen Maltepe, Kadıköy, Ataşehir, Kartal, Şişli gibi ilçelerin ardından Esenyurt’ta da çöp yığınları oluştu.

AK Parti Esenyurt’un sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde CHP’li belediyenin uzun süredir çöpleri toplatmadığı ve çöp konteynerlerinin etrafında biriken çöplerin sokağın dört bir yanına saçıldığı görüldü.

İçme suyuna lağım karışmıştı

Öte yandan Esenyurt'ta geçtiğimiz ay, çok sayıda yetişkin ve çocuk, şebeke suyundan zehirlenerek hastanelere akın etmişti. İçme suyuna lağımın karıştığı ilçede, yaklaşık 100'ün üzerinde vatandaş hastaneye müracaat ederek tedavi altına alınmıştı.

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