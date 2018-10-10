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'Bu da benden sana hediye olsun' deyip ateş etti!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir kadın, pilavcıda oturan zabıta memuresini tabancayla vurarak ağır yaraladı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:59
'Bu da benden sana hediye olsun' deyip ateş etti!

Bursa’da bir kadın pilavcıda oturan zabıtaya yaklaştı ve "Bu da benden sana hediye olsun" diyerek tabancayla omzundan vurdu.

Olay, Mudanya’da sahilde bulunan bir pilavcıda meydana geldi. Arkadaşlarıyla pilavcıda oturan zabıta memuresi G.Y.’nin arkasından gelen şüpheli kadın A.Ö., “Bu da benden sana hediye olsun” dedikten sonra tabancaya bir el ateş ederek G.Y.’i omzundan vurdu.

Kafede bulunan vatandaşlar hemen 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.Y.’nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, şüpheli A.Ö. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 16:59
  1. Bursa
  2. Mudanya
  3. kadın zabıtayı vurdu
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