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Bu da başörtüsü sömürüsü

Son dönemlerde gençlerimizi etkisi altına alan birçok sosyal medya akımına yeni katılan "#10yearschallenge" akımında başörtüsünü çıkaran bazı kişiler üzerinden dini değerlerin basitleştirmeye çalışılması dikkat çekti.

22 Ocak 2019 Salı 10:00

Son dönemde yeniden gündeme gelen başörtüsü provokasyonların ardından geçtiğimiz hafta sosyal medyada başlayan “#10yearschallenge” akımında başörtüsünü çıkaran bazı kişiler üzerinden dini değerlerin basitleştirmeye çalışılması dikkat çekti. Özellikle son günlerde başörtüsünü bir simge olarak kullanıp ticari çıkar elde etmek isteyenlerin faaliyetleri başta başörtüsü olmak üzere birçok dini değeri yıpratırken, başörtülü kişilerin ilanları süslediği Kudüs Turları etkinlikleri de tepki çekti.

Şenocak: Kadını kariyer yarışına sokanlar sorumlu

Konuyla ilgili Akit’e konuşan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) Kurucu Başkanı İhsan Şenocak, şunları dile getirdi: “Allah tesettürün ölçüsünü insana bırakmadı. Bizzat kendisi belirledi. Nasıl et ve tırnak yaratılışın bir gereğidir, kadın ve örtüsü de o şekilde bir yaratılışın gereğidir. Bir kadından örtüyü çekip almak ona tırnağını çekmekten daha fazla acı verir. Hocalar Allah’a düşman olanlara bakarak sessiz kalmak yerine Allah’ın dediklerini anlatırlarsa bu yanlışlar düzelir. 20 yıldır bir çözülme yaşıyoruz. Bunun sonu buraya gelecekti. Siz fıtratla oynadığınız zaman, bu ümmetin kızı tesettür ile teberrüc arasındaki farkı nereden öğrenecek. Peygamberimiz ‘Örtülü çıplaklar olacak’ buyurmuştu. Ümmetin kızları modacılar, kariyer sahipleri üst sınıfı oluşturanlar tarafından bir noktaya kanalize edildi. Alimler bunun sonu felaket diyeceklerdi. Ama Allah düşmanlarının saldırılarının korkusu ile söylemediler. Şimdi bu acı geldi içimize girdi. Kadını erkekle kariyer yarışına sokan İslamcılar hadisenin bu noktaya gelmesinin baş sorumlularıdır.

Özdemir: Halkımız bunu şiddetle reddetmektedir

Sosyal, Siyasal ve Sektörel Araştırmalar Platformu (USSAP) Başkanı Sosyolog İslamil Mansur Özdemir ise, şunları ifade etti: “10yearschallenge isimli küresel sosyal medya kampanyası tüm dünyada hızla geniş bir zeminde yayılım gösterdi. Bazı ideolojik gruplarca da istismar edilen bu kampanyanın dikkat çekici bir kampanya ile iç içe geçirilerek servis yapıldığı bakıldığında görülebilmektedir. Son dönemde yaşanan hassas süreçlerin etkisi ile toplumumuz din ve dindarlık temelinde oldukça hassas bir noktada konumlanmış bulunmaktadır. Dinin değerleri, dindarlık ve hicap alenen aşağılanmakta ve başörtülü hanımların başörtüsüz fotoğrafları üzerinden bir değer suikasti yapılmaktadır. Organize bir deist girişim görüntüsü ile toplumsal tahribat yaratabilecektir. Bizim toplumumuz çeşitliliği yanında bir arada yaşama becerileri açısından örnek bir millettir. Bu türden toplumu karşı karşıya getirecek projeler USSAP araştırması ile de reddedilmiştir.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 10:00
  1. #10yearschallenge
  2. başörtüsü
  3. Kudüs Turları
  4. Akit
  5. İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) Kurucu Başkanı İhsan Şenocak
  6. tesettür
  7. Sosyal Siyasal ve Sektörel Araştırmalar Platformu (USSAP) Başkanı Sosyolog İslamil Mansur Özdemir

YORUM YAZ

  • MAHMUT OZMAHMUT OZ36 dk önce
    Nureddin Yildiz Hoca'min dedigi gibi yillarca verilen mucadeleler neticesinde basortusunu kazandik ama malesef basortusunun orttugu baslari kaybettik(ki bana gore zaten rejim basortusunu dejenere ettirdikten,basortusunun masumiyetini yokettirdikten sonra basortusune yol verdi)

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