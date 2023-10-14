Bu çocuklar İsrail’e ne yaptı? Neden aç bırakılıyor? Çocuklar Gazze’de aç ölüyorlar
Gazze’de bir anne “çocuklarım aç öldüler” demişti. Gazze'de yıkıntıların arasında yiyecek arayan çocuklar. Gazze'ye insani yardımı kesen İsrail dünyanın gözü önünde İnsanlık suçu işliyor.
İsrail’in hava saldırılarının yoğunlaşmasının ardından evi tahrip olan ve Gazze’den altı çocuğuyla ayrılmak zorunda kalan bir anne, değerli bulduğu eşyalarını bir arabaya yüklerken, “Benim çocuklarım bunu hak etmek için ne yaptı” diye ağlamıştı.
Gazze’de İsrail’in yoğun bombardımanının ardından yıkılan evlerin üzerinden sabah saatlerinde hala dumanlar tüterken, yıkılan binalardan düşen molozların arasında yiyecek arayan çocukların videosu yürekleri burktu.