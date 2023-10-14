Bu çocuklar İsrail’e ne yaptı? Neden aç bırakılıyor? Çocuklar Gazze’de aç ölüyorlar

İsrail’in hava saldırılarının yoğunlaşmasının ardından evi tahrip olan ve Gazze’den altı çocuğuyla ayrılmak zorunda kalan bir anne, değerli bulduğu eşyalarını bir arabaya yüklerken, “Benim çocuklarım bunu hak etmek için ne yaptı” diye ağlamıştı.

Gazze’de İsrail’in yoğun bombardımanının ardından yıkılan evlerin üzerinden sabah saatlerinde hala dumanlar tüterken, yıkılan binalardan düşen molozların arasında yiyecek arayan çocukların videosu yürekleri burktu.