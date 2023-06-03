Bu çıkışı herkesi şaşırttı! Heh şöyle, yola gel bakalım Uğur Dündar
Seçimlerden önce ardı ardına CHP güzellemeleri yapan Uğur Dündar, muhalefetin halktan yediği tokadın ardından yavaş yavaş kıvırmaya başladı.
Seçimlerden önce ardı ardına CHP güzellemeleri yapan Uğur Dündar, muhalefetin halktan yediği tokadın ardından yavaş yavaş kıvırmaya başladı.
Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye sert eleştiriler yönelten Dündar, Sözcü gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:
"(…) Dünyanın en eski beşinci partisi olmakla, Cumhuriyet'ten önce kurulmakla övünüyorsun ama senden 75 sene sonra kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üye sayısının onda birini geçemiyorsun!..
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Sandıkların tümünde görevlendirecek sorumlu sayısını bir türlü örgütleyemiyorsun.
Rakibin herkese dokunurken sen hantallaşan, motivasyonunu yitiren örgütüne dinamizm kazandıramıyorsun.
Delege ağalarının genç ve idealist partililere kapıları kapatmalarını engelleyemiyorsun!.. (…)"