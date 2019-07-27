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Bu çiçekleri kıtır kıtır yiyebilirsiniz!

Yenilebilir çiçekler sayesinde ikramlarınızı renklendirebilirsiniz. Söz konusu lezzetli çiçekler ayrıca sağlık açısından da son derece faydalıdır. İşte, leziz olduğu kadar sağlıklı 7 yenilebilir çiçek!

27 Temmuz 2019 Cumartesi 17:32
Bu çiçekleri kıtır kıtır yiyebilirsiniz!

Doğadaki bütün çiçekler yenilebilir değildir. Çiçeklerin yenilebilir olup olmadığını bilmeden tüketmeniz sağlık için doğru bir adım olmaz. Bazı çiçekler tüketildiğinde ölümle sonuçlanabilecek zehirlenmelere yol açabilir. Bu nedenle hangi çiçeklerin yenilebilir olduğunu kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor. Yenilebilir çiçekler hem lezzetli ikramlar hazırlamanıza yardım eder hem de sağlıklı beslenmenize destek olur. Yenilebilir çiçeklerle salatalarınızı, keklerinizi, pastalarınızı hatta çorbalarınızı bile süsleyebilirsiniz.

İşte, 7 yenilebilir çiçek ve sağlığa olan faydaları

1. Hibiskus

Hibiskus çiçeği genellikle çay olarak tüketilir. Bu leziz çiçeği tatlılarda, reçellerde kullanabileceğiniz gibi çiğ ciğ de yiyebilirsiniz. Kan şekerini dengeleyen hibiskus, kötü kolesterolü de düşürür. Kalp sağlığı için son derece faydalı olan hibiskusu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

2. Lavanta

Hoş kokusuyla dikkat çeken lavantayı genellikle koku olarak kullanılır. Ancak bu güzel çiçeği salatalarınıza, tatlılarınıza ekleyebilirsiniz. Lavanta sakinleştirici özelliğinin yanı sıra güçlü bir antibakteriyeldir.

3. Hanımeli

Mis gibi kokusuyla dikkat çeken hanımelini çaylara, şerbetlere hatta yoğurtlara ilave edebilirsiniz. Hanımeli çiçeği binlerce yıldır özellikle Çin'de şifa niyetine kullanılır. Damarları güçlendiren hanımeli, sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur. Hanımelinden hazırlanan çay ise migren ataklarını hafifletir.

4. Semizotu çiçeği

Hoş renkleriyle dikkat çeken semizotu çiçeğini de güvenli yiyebilirsiniz. Omega-3 yönünden zengin olan semizotu çiçeğini salatalarınıza ilave edebilirsiniz.

5. Gül

Gül, Müslümanlar için son derece kıymetli bir çiçektir. Gülden parfüm, reçel ve marmelat hazırlanabilir. Arzu ederseniz gülü pişirmeden çiğ olarak salatalarınıza, tatlılarınıza ilave edebilirsiniz.

6. Hercai menekşe

Hercai menekşe antioksidanlar yönünden son derece zengindir. Renkleriyle dikkat çeken hercai menekşelerle sütlü tatlıları ve pastaları süsleyebilirsiniz.

7. Papatya

Genellikle çay olarak tüketilen papatyanın taze çiçeklerini yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Pastalarınızı, salatalarınızı süsleyen papatya sakinleştirici özelliğe sahiptir. Papatya çayı migrenin yanı sıra mide ağrılarını da bir hayli hafifletir.

Hanımeli çiçeğinden çay hazırlanır mı?

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 17:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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