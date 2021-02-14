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Aktüel Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin lira!
Aktüel

Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin lira!

Çevre Kanunu ile korunan kardelen çiçeğine zarar vermenin cezası 73 bin liradan 80 bin liraya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 19:19:00 -
Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin lira!

Bursa'da kardelenler eksi 10 dereceye rağmen yüzlerini gösterdi. Çevre Kanunu ile korunan kardelen çiçeğine zarar vermenin cezası 73 bin liradan bu yıl 80 bin liraya çıkarıldı.

Endemik bir bitki olan kardelenler Çevre Kanunu ile korunuyor. Milli Park içinde doğal bitki örtüsünü tahrip eden, endemik bir bitki olan kardelenlere zarar vermenin cezası geçen yıl 73 bin 747 lirayken, bu yıl 80 bin 465 liraya yükseldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, kardelenlere zarar verildiğinin tespit edilmesi halinde bu cezayı kesiyor. Kardelenleri koparan ve ticari amaçla zarar verip soğanlarından kökleyenlere ise mevcut cezanın 3 katı uygulanıyor.

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