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Bu çay vücuttaki kirli kanı temizliyor!

Kanınız bir nehre benzer. Temizken, temiz bir dağ deresi gibi damarlarınızdan akar. Ancak kanınızı temiz olmadığında taşıdığı zehirlerden ağırlaşmış olur. Kanınızı temizlemek için alternatif tıp uzmanları gün içinde birkaç kez detoks çayı içilmesini öneriyor.

01 Temmuz 2018 Pazar 16:38
Bu çay vücuttaki kirli kanı temizliyor!

MALZEMELER:

Kan temizliğine odaklanan çoğu çay, içinde kan temizliğine faydası kanıtlanmış benzer malzemeler bulundurur. Bunlardan bazıları sarımsak, dulavrat otu, sarsaparilla kökü, kızıl yonca, labada, karahindiba ve organik limondur. Ev yapımı detoks çayı için bir tarif nane yaprakları, karahindiba kökü, yenibahar meyvesi, zencefil kökü, meyan kökü ve arnavut biberini karıştırmaktır. Kaynar suyu bitkilerle dolu çaydanlığa dökün ve 3-5 dakika kadar demlendirin. Çayı, hala sıcakken yemeğin yanında için.

DETOKSUN KANA ETKİLERİ:

Detoks süreci kanı temizlemeye devam ettikçe bu çaylar metabolizmayı hızlandırır ve kan akış hızını arttırır bu da uzun vadede kilo kaybına sebebiyet verebilir. Ek olarak, detoks çayı kolesterolü düşürmeye ve yağ toksinlerinden kanı temizlemeye yardımcı olabilir. Hatta bazı çaylar sağlığınızı iyileştirmek için antioksidan, vitamin ve mineral bile sağlayabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 16:38
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