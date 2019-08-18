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Bu çay ile kilolarınızdan hızlıca kurtulmanız mümkün!

Mutfağımızdan eksik olmayan bu baharat, hızlıca kilo vermeye yardımcı oluyor.

18 Ağustos 2019 Pazar 11:36
Bu çay ile kilolarınızdan hızlıca kurtulmanız mümkün!

Köftelerin vazgeçilmez baharatıdır kimyon... Birçok hanım hazırladığı yemeğe az miktarda kimyon ekleyerek kendilerine has lezzet sırları oluşturur. Bu lezzetli baharat sağlık için son derece faydalıdır. Kimyon doğru kullanıldığında ise fazlalıklarınızdan hızlıca kurtulmanıza yardım eder.

Kimyonun faydaları nelerdir?

Yapılan bilimsel çalışmalar kimyonun en iyi sindirim dostlarından biri olduğunu kanıtlamıştır.

1 çay kaşığı kimyon günlük demir ihtiyacının yüzde 20'sini karşılar.

Kimyon ölçülü ve düzenli tüketildiğinde kan şekerini dengeler.

Bu leziz baharat ayrıca kötü kolesterolü düşürür.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek istiyorsanız; kimyonu sofralarından eksik etmemelisiniz.

Metabolizmayı hızlandıran kimyon düzenli kullanıldığında fazlalıklarınızdan kurtulmanıza yardımcı olur.

Kilo verdiren kimyon çayı nasıl hazırlanır?

Malzemeler

  • 2 çay kaşığı kimyon tohumu
  • 1 su bardağı su
  • 1 adet çubuk tarçın 

İki çay kaşığı kimyon tohumunu geceden bir bardak suya ekleyin.

Yaklaşık 8 saat sonra kimyonlu suyu ocağa alın.

Kaynayan kimyonlu suyun içerisine çubuk tarçın ekleyin.

Çay 5 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.

Çayınızı süzüp afiyetle içebilirsiniz.

Arzu ederseniz çayınızı az miktarda balla tatlandırabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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