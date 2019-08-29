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Bu çarşıda ‘yok yok’

Samsun’da kadınlar tarafından oluşturulan ’Çarşı 1919’da yüzlerce el emeği ürün görücüye çıkıyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:26
Bu çarşıda ‘yok yok’

Samsun’da kadınlar tarafından oluşturulan ’Çarşı 1919’da yüzlerce el emeği ürün görücüye çıkıyor. Aylık ortalama 15 bin TL gelir elde edilen çarşıda unutulmaya yüz tutmuş meslekler de icra ediliyor.


85 kadının el emeği ürünlerinin sergilendiği Çarşı 1919 Kadın Emeği Pazarı, Anıt Park’ta faaliyet gösteriyor. Samsun ve ilçelerinde bulunan kadınlar tarafından yapılan el emeği ürünler, çarşıda sergilenerek pazarlanıyor. Birçok aksesuar ürünü ve günlük ihtiyaç ürünlerinin bulunduğu çarşıda unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin ürünleri de boy gösteriyor. Zembil, keçe sabunu, deri çanta ve atık malzemelerden yapılan ürünler sergide müşterilerine cazip fiyatlarla sunuluyor.



Unutulmaya yüz tutmuş zembil, çarşıda hayat buluyor


Birçok ürünün çarşıda satışa sunulduğunu ifade eden Samsun Valiliği Yerel Eşitlik Birimi Sorumlusu Hicran Karadoğan Kınık, “Amacımız kadınları ve çocukları sosyal hayata kazandırarak, ekonomik kazanç sağlamaları. Kadınlar burada aylık ortalama 15 bin TL gelir elde ediyorlar. Bu geliri de kendi aralarında pay ediyorlar. Çarşıyı kendileri açıp, kendileri kapıyorlar. Müşterilerle de kendileri ilgileniyorlar. Burada birçok ürünün sergilendiği gibi unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin ürünleri de yapılıp, sergileniyor. Bunlardan biri de zembil. Zembil yani bitkisel örücülük, mısır koçanı ya da Kızılırmak Deltası’ndan elde edilen kamışlarla üretilen bir ürün. Zembil Türkiye’de unutulmaya yüz tutmuş ama hiçbir kimyasal ya da katkı maddesi kullanılmayan çok sağlıklı bir ürün. Hocalarımız hem bu ürünlerin eğitmenliği yapıyorlar hem de bu ürünün pazara girmesi konusunda tasarımlar yapıyorlar. Sepet, şekerlik ve çanta gibi birçok ürün zembil tekniğiyle yapılıyor. Umarım zembil eskisi gibi hayatımıza girer ve kullanılmaya başlanır” dedi.



Keçe yününden sabunlar vatandaşlardan ilgi görüyor


Keçe yününden yapılan sabunlarla çarşı 1919’da faaliyet gösteren Merve Demirbaş, “Ben de keçe yününden ürünleri yapıp Çarşı 1919’da sergiliyorum. Dışı doğal yün keçeyle kaplı sabunlar üretiyorum. Bu keçeli sabunlar vücutta peeling etkisi yapıyor. Duşta, suyla ıslatıp vücudunuza sürüyorsunuz ve ölü deriyi arındırıyorsunuz. Lifiniz ve sabununuz bir aradaymış gibi oluyor. Kullanıma göre de küçülerek çamaşırların arasında ya da banyolarda dekorasyon amaçlı kullanılabiliyor. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi yoktur. Keçenin renklendirmesi kök boyalar ile yapılır, uygulanan bölgeye de kesinlikle renk vermez” diye konuştu.



Gazete kağıtları süs eşyalarına dönüşüyor


Atık gazeteleri geri dönüşüme kazandıran Serpil Coşkun, “Ben çarşıda sıfır atık projesi kapsamında ürünler üretiyorum. Özellikle eski gazeteleri değerlendiriyorum. Eski gazetelerden sepet örüyorum ya da sarma tekniğiyle pano yapıyorum. Gazeteden bebekler de yapıyorum. Burada olmaktan mutluyum. Özellikle sıfır atık ürünler yapmak beni ayrıca mutlu ediyor. Gazeten ürün yapmak büyük zaman alıyor. Gazeten pano yapmak aşağı yukarı 25 günümü alıyor” şeklinde konuştu.



Deri çantalar mağazaların 4’te 1’i fiyatına satılıyor


Gerçek deri çantaları piyasadan çok ucuz fiyata satışa sunduklarını belirten Zeynep Ergün ise şunları söyledi:


“Kadınlar bazen deri çantalara oldukça yüksek paralar harcayabiliyor. Bizler çarşıda el emeği yüzde 100 deri çantalar üretiyoruz. Yeni yeni tanıtım yaptığımız için de fiyatlarımız gayet ucuz. İnsanlarımız gerçek deriyi tanısınlar ve haşır neşir olsunlar istiyoruz. Kösele deri dediğimiz birçok ürünü burada yapıp, sergiliyoruz. Dışarıda bizim yaptığımız çantaları yapan birçok firma var. Bu çantaların fiyatları ortalama 2 bin TL civarında. Biz çarşıda aynı kalibredeki çantayı 500 TL’ye satıyoruz. 150-200 TL’ye de deri çantalarımız mevcut.”


Samsunlu kadınların yaptığı el emeği göz nuru ürünler, Çarşı 1919’da alıcılarını bekliyor.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:26
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