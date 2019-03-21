Bu ‘çağrı’ 700 kişiye ekmek kapısı oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 32 NET Çağrı Merkezi Aydın lokasyonunun açılışında yaptığı konuşmada, merkezin Türkiye ekonomisine can vereceğini, vatandaşlara iş imkanı sağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan istihdam seferberliğini anımsatan Selçuk, bu çağrı merkezinin de ilave istihdamı ilk başlatan kurumlardan olacağını dile getirdi. “Burası Türkiye, burada iş var” sloganıyla tüm vatandaşların huzur ve refahını artırmayı amaçladıklarına işaret eden Selçuk, “Çağrı merkezinde yıl sonuna kadar 700 kişiye istihdam sağlayacaktır” diye konuştu. Çağrı merkezinde çalışmanın birtakım zorlukları olduğunu dile getiren Selçuk, “Çağrı merkezlerinin ve çalışanlarının sayılarının artması, insanların sıkıntılarını çözmek için telefonda dakikalarca beklememesi için, daha hızlı çözüm üretmemiz için çok önemli bir alan. Halkın memnuniyetini artırmaya dönük de bir hizmet alanı” ifadelerini kullandı.