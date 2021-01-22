'Bu büyük bir savaş anlamına gelir' dediler! F-35 mi, Su-57 mi?

The National Interest (NI), beşinci nesil savaş uçakları Su-57 ve F-35’in havadaki bir it dalaşında muhtemel sonuçları değerlendirdi.

Mark Episkopos imzalı yazıda, F-35 ve Su-57 arasındaki olası ‘it dalaşının’ sadece füze savunma sistemleri, gelişmiş radarlar ve çok sayıda destek uçaklarının geniş ölçekli kullanımı koşullarında meydana gelebileceği belirtildi.

Makalede, iki pilotlu hava düellosunun 21. yüzyılın savaş gerçekleri ile çok az ilgisi olduğu kaydedildi.

Diğer eşit koşulların yanı sıra, F-35 pilotunun Su-57 ile karşılaşmamak için elinden geleni yapacağını belirten Episkopos’a göre, Rus savaş uçağı havada üstünlük sağlamak için geliştirilen ve bunun için gereken tüm teknik özelliklere sahip bir araçken Amerikan muadili öncelikle, hayati önem taşıyan hedefleri veya altyapıyı vurmak için düşmanın hava sahasına giren bir saldırı uçağı.

Sputnik'te yer alan habere göre yazıda, "Büyük ihtimalle F-35, bu yapmacık, varsayımsal durumda, yaklaşmakta olan bir Su-57’den uzaklaşmaya çalışmak için bazı görünmezlik (stealth) özelliklerden doğan tüm üstünlüklerinden yararlanır" ifadeleri kullanıldı.

Su-57 ve F-35 arasındaki ‘it dalaşı’ ihtimalinin çok zayıf olduğunu belirten Episkopos, böyle bir karşılaşmanın günümüz savaş gerçekliklerine uymamasının beraberinde, aynı zamanda bu tür senaryonun 'NATO ve Rusya arasında felakete yol açacak büyük bir savaş' anlamına geldiğini yazdı.