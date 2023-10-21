Bu böreği kime ikram etsem tarifini istedi diyeceksiniz: Bir daha isteyecekler! Servisi kolay, mutfak şefi önerileri
Tarif paylaşımları mutfağının bugünkü konuğu mutfakların en sevilenlerinden olan börek... Bugün öyle bir börek yapıyoruz ki, emin olun ikram ettiğiniz herkes sizden böreğin tarifini isteyecek. Yapım aşamalarının pratik olması ve çıtır çıtır lezzetiyle de sizin çok hoşunuza gidecek.
Hadi gelin, hemen bu nefis böreğin yapımı için bize hangi malzemelerin gerektiğini bir görelim. Sonrasında da hemen böreğimizin tarifine geçelim.
Mutfaktaki Yardımcınız: Mutfak Şefi Önerileri
Mutfakta yemek yapmak her ne kadar keyifli bir uğraş olsa da zaman zaman yorucu olabilir. İşte tam bu noktada mutfak şefleri devreye giriyor. İşte mutfak şeflerinden sır gibi saklanan tariflerden biri...
Pratik börek tarifi malzemeleri
1 su bardağı süt
1 su bardağı su
2 yemek kaşığı sıvıya
3 yemek kaşığı sirke
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı toz maya
5 su bardağı un
200 gr böreklik peynir
1 tutam maydanoz
Arasına sürmek için;
200 gr eritilmiş tereyağı
Üzerine;
ÖNE ÇIKAN VİDEO
2 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı süt
Nasıl yapılır? Tarifi
Maya, un hariç diğer malzemeleri yoğurma kabına alalım ve çırpalım. Azar azar un ve mayayı ekleyelim. Yumuşak bir hamur hazırlayalım.
Hazırladığımız börek hamurunu üzeri kapalı 20 dakika dinlendirelim. Daha sonra dinlenen hamuru 1,2 dakika yoğuralım ve 6 eşit bezeye bölelim. Bezeleri tezgaha un serperek açabildiğimiz kadar açalım ve eritilmiş tereyağı ile heryerini yağlayıp üst üste kapatalım. En üst yufkayı da ekleyip elimizle açabildiğimiz kadar açalım.
Kalan yağı açtığımız yufkanın üzerine sürelim ve rulo yapalım. Ortadan ikiye bölelim, 10 dakika buzdolabında dinlendirelim.
Daha sonra videodaki gibi bölelim. İçlerine peynir ekleyip kapatalım. Üzerlerine yumurta süt karışımını sürelim ve haşhaş tanesi serpelim.
Önceden ısıtılmış 180° alt üst ayarda pişmeye bırakalım. Nar gibi kızarınca fırından alalım.
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