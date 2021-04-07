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Yaşam Bu bölgelerde oturanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı
Yaşam

Bu bölgelerde oturanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı

Meteoroloji'den yapılan hava tahmin açıklamasına göre, Trakya ile Ege'nin kıyı kesimlerinde sağanak yağış görülürken, akşam saatlerinde yerini poyraz bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 07:55:00 -
Bu bölgelerde oturanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; güneyli yönlerden; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çığ ve kar erimesi uyarısı

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan ve kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

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