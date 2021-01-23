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Yaşam Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden kritik uyarı
Yaşam

Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden kritik uyarı

Meteoroloji Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış öngörüldüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 14:41:00 -
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, akşam saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın öğleden sonraya kadar süreceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İzmir'in geneli, Balıkesir’in batısı ve Çanakkale’nin güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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