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Yaşam Bu böcek artık evlerde görülmeye başladı! Mikropları evlere taşıyorlar
Yaşam

Bu böcek artık evlerde görülmeye başladı! Mikropları evlere taşıyorlar

Yeniakit Publisher
2024-04-24 14:39:00 -
Bu böcek artık evlerde görülmeye başladı! Mikropları evlere taşıyorlar

Daha önce sadece bahçelerde görünen ‘Kahverengi Kokarca Böceği’ artık evlerde de görülmeye başladı.

Pandemi Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, böceklerin çeşitli mikropların taşıyıcı olduğunu bu nedenle önlem alınması gerektiğini söyledi.

Fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine zarar veren ancak yok edilemeyen, mücadele eksikliği nedeniyle hızla yayılan ‘Kahverengi Kokarca Böceği’ artık evlerdeki kombilerin içinde yaşamaya başladı. Daha önce sadece ürünlere zarar veren böceğin artık vatandaşlara da zarar verecek duruma gelmesi halkı vatandaşları tedirgin ediyor. Pandemi Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, böceklerin çeşitli mikropların taşıyıcısı olduğunu belirterek, “Havaların ısınmasıyla birlikte haşere popülasyonunun arttığını görüyoruz. Bu konunun ciddiyetle ele alınması gerekiyor. Zamanında yapılan müdahaleler önemlidir. Örneğin larva döneminde belediyelerimiz ve Sağlık Bakanlığımız birlikte önlem alabilir” dedi.

Böceklerden rahatsız olan Mehmet Keser isimli bir vatandaş ise havaların ısınmasıyla birlikte daha önce görülmeyen böceklerin ortaya çıktığını özellikle kahverengi koroca böceğinin son dönemlerde fazla görülmeye başlandığını Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının bu konuyu çözüme kavuşturması gerektiğini söyledi.

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