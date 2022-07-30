‘Bu bizim ayıbımızdır’ Şamil Tayyar'dan AK Parti'ye bomba çağrı

Gazeteci Özlem Gürses, kişisel YouTube kanalında yayımladığı videoda, bazı bürokratların hükümetin yaptığı çalışmalar hakkında CHP ve altılı masaya bilgi verdiğini öne sürdü. Gürses, " Bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor. İktidar bir süredir seçim ekonomisine geçti, kesenin ağzı açıldı. Birtakım kesimlere iyileştirici tedbirler alınmaya çalışılıyor. Bu kapsamda birtakım adımlar atıyor iktidar. Bu adımları muhalefet önceden öğreniyor. Örneğin iktidarın KYK borçlarının faizlerinin silinmesiyle ilgili adımını, muhalefet önceden öğrendi ve hafta sonu etiket çalışması yapıp gündeme getirdi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu tweet attı. Hemen o pazartesi günü hem üniversite sınav sonuçları açıklandı, hem kabine toplandı ve KYK faizlerinin silineceği ile ilgili açıklama yapıldı." demişti.

'Bulup imha edeceksin'

Bu açıklamalar sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, partisine çağrıda bulundu.Tayyar şunları yazdı:"Özlem Gürses, Kılıçdaroğlu’nun içerden bilgi alıp projeleri önceden açıkladığını iddia ediyor.Dar ve yakın dairede sınırlı sayıda yöneticinin bildiği projeler sızdırılıyorsa, muhalefetin değil bizim ayıbımız.20 yıldır iktidarız, şikayet hakkımız yok, bulup imha edeceksin." dedi.