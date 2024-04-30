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Yaşam Bu bitkiyi kopartmanın cezası 244 bin 315 TL
Yaşam

Bu bitkiyi kopartmanın cezası 244 bin 315 TL

Yeniakit Publisher
2024-04-30 21:24:00 -
Bu bitkiyi kopartmanın cezası 244 bin 315 TL

Türkiye'nin en değerli endemik bitki türlerinden olan ve Afyonkarahisar sınırlarındaki Eber Gölü kıyısında yetişen 'Eber sarısı' baharın gelişiyle çiçek açtı.

Baklagillerin kraliçesi olarak adlandırılan ve dünyada sadece Eber ve Akşehir göllerinin çevresinde yetişen Eber sarısı, baharın gelmesiyle açtı. Eber sarısının açması, bölgede baharın ve sıcak havaların da müjdecisi olarak kabul ediliyor. Eber sarısı, yeryüzündeki yaklaşık 18 bin baklagiller türü içerisinde tek çiçekten 3 meyve veren tek tür olarak biliniyor. Bu özelliği ile dünya üzerinde eşsiz bir öneme sahip genetik kaynak olduğu belirtiliyor. İçeriğinde bulunan antioksidan ve antimikrobiyal maddeler sayesinde ilaç sanayisinde de kullanılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altına alınan çiçeği koparana 244 bin 315 lira ceza kesiliyor. 

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