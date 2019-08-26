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Bu bitki şifa dağıtıyor! İşte, yıldız anasonun faydaları

Binlerce yıldır Çin’de şifa için kullanılan yıldız anasonun faydaları saymakla bitmiyor. İşte, evinizden yıldız anasonu eksik etmemeniz gerektiğinin kanıtları…

26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:59
Bu bitki şifa dağıtıyor! İşte, yıldız anasonun faydaları

Ana vatanı Güney Batı Çin olan yıldız anason, tadı anasona benzeyen yıldız biçiminde meyvesi olan bir bitkidir. Çin, Hindistan ve Endonezya'da sıklıkla kullanılan yıldız anason sağlık için faydalı bitkilerden biridir. Tatlılara ve yemeklere lezzet katması için kullanılan yıldız anason ayrıca ilaç sanayi için de önemli bir üründür.

Peki, yıldız anasonun faydaları nelerdir?

Binlerce yıldır Çin'de sağlık için kullanılan yıldız anason, C vitamini ve antioksidan yönünden son derece zengindir. Bu ise bedeninizin yıllara meydan okumasına yardımcı olur.

Yapılan bilimsel çalışmalar yıldız anasonun diyabet riskini bir hayli azalttığını kanıtlamıştır.

Yıldız anason sindirim sistemi sorunlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Mide bulantısı ve kusma durumlarında yıldız anason midenizi hızlıca sakinleştirir.

Yıldız anason öksürük ve soğuk algınlığıyla mücadelede önemli bir bitkidir.

Bu şifalı ürün emziren anneler için çok kıymetlidir. Yıldız anason anne sütünün kalitesini ve miktarını arttırır.

Uykuya dalmakta zorlananlar için yıldız anason şahane bir üründür.

Bu şifalı ürün aynı zamanda iyi bir antibakteriyeldir.

Yapılan çalışmalar yıldız anasonun kalp krizi riskini azalttığını ortaya koymuştur.

Kan şekerinin düzenlenmesi için de yıldız anason son derece kıymetlidir.

Mantar enfeksiyonlarının tedavisi için yıldız anasonu tercih edebilirsiniz.

Yıldız anason nasıl kullanılır?

Yıldız anonsunu şerbetli ve sütlü tatlılarda kullanabilirsiniz. Elbette tatlı piştikten sonra yıldız anonsunu çıkarmanız koşuluyla.

Keskin bir aromaya sahip olan yıldız anonsunu çorbalarınıza da ekleyebilirsiniz. Çorba bir-iki taşım kaynadığında anasonu mutlaka dışarı çıkarmalısınız.

Dünyaca ünlü şefler kırmızı et ve balık pişirirken yıldız anonson kullanmayı tercih eder. Ancak tencereye atacağınız yıldız anonsunu saymanız çok önemli. Çünkü yemek pişmeye yakınken yıldız anasonlar tencereden tek tek çıkarılmalı.

Ayrıca sağlıklı bir beden için yıldız anasondan hazırlayacağınız çayı da tüketebilirsiniz.

Yıldız anason çayı nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

  • 1 su bardağı 
  • 2 adet yıldız anason 

Kaynayan suyu bir bardağa alın.

Suyun içerisine 2 adet yıldız anasonu ekleyin.

Çayınız 5-6 dakika demlendikten sonra afiyetle içebilirsiniz.

Arzu ederseniz çayınıza bal, limon ve çubuk tarçın ilave edebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:59
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