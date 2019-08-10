Bu bir tehdit mi? ABD Büyükelçisi: Bölgede ABD ile Türkiye güçleri karşı karşıya gelebilir

Türkiye ile ABD arasında bir süredir devam eden 'Suriye'nin kuzeyine güvenlik koridoru' görüşmeleri, geçtiğimiz günlerde ABD heyetiyle Ankara'da yapılan toplantıları sonucu yeni bir boyuta taşındı.



Yapılan görüşmeler neticesinde Çarşamba günü hem Milli Savunma Bakanlığı, hem de ABD’nin Ankara Büyükelçiliği ortak bir açıklama yaparak, Suriye’nin kuzeyinde sınır hattında oluşturulacak "güvenlikoridor" için mutabakata varıldığı duyurulmuştu.

''İki ülke güçlerinin karşı karşıya gelme ihtimali var''

Barzani'ye yakınlığı ile bilinen IKBY kanalı Rudaw canlı yayınına bağlanan ABD'nin Suriye'deki son Büyükelçisi Robert Ford, 'güvenlikkordioru' meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.



ABD’nin bölgede hem kara hem de hava güçlerinin varlığını sürdürdüğünü söyleyen Ford, Türkiye'nin söz konusu bölgeyi tek başına kuramayacağını söyledi. Ford açıklamasında, ''Aksi bir durumda iki ülke güçlerinin karşı karşıya gelme olasılığı var ve iki tarafta böyle bir durumun yaşanmasını istemiyor'' ifadelerini kullandı.

''Türkiye ABD'ye güvenmiyor''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bölgenin güvenli hale getirilmesi ile ilgili, ''Münbiç gibi olmayacak, buna müsaade etmeyeceğiz. Bir oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz'' sözlerine de değinen Ford, ''Türkiye’nin özellikle Suriye'nin kuzey sınırı konusunda Amerika’ya güvenmediği açık bir şekilde anlaşılıyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erdoğan 'Ağustos' dedi

Başkan Erdoğan Kurban Bayramı mesajında Fırat'ın doğusuna olası operasyon için ağustos ayını işaret ederek, 'Fırat Kalkanı Harekâtı'nı da yine bir Ağustos günü başlattık. İnşallah bu Ağustos'ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz' dedi.



Erdoğan açıklamasında, ''Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. Yaklaşık iki hafta sonra idrak edeceğimiz Malazgirt Zaferi'nden Mercidabık Seferi'ne, İstiklal Harbimizin zirvesi olan 30 Ağustos Zaferi'nden Kıbrıs çıkarmasına kadar pek çok dönüm noktasını bu ay içinde yaşadık. Son olarak Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna ilk vurduğumuz darbe olan Fırat Kalkanı Harekâtı'nı da yine bir Ağustos günü başlattık. İnşallah bu Ağustos'ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz.'' ifadelerine yer verdi.