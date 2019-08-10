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Bu bir tehdit mi? ABD Büyükelçisi: Bölgede ABD ile Türkiye güçleri karşı karşıya gelebilir

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan 'Suriye'nin kuzeyine güvenlik koridoru' mütabakatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD'nin Suriye'deki son Büyükelçisi Robert Ford, iki ülke güçlerinin karşı karşıya gelme olasılığının bulunduğunu belirtti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:48
Bu bir tehdit mi? ABD Büyükelçisi: Bölgede ABD ile Türkiye güçleri karşı karşıya gelebilir

Türkiye ile ABD arasında bir süredir devam eden 'Suriye'nin kuzeyine güvenlik koridoru' görüşmeleri, geçtiğimiz günlerde ABD heyetiyle Ankara'da yapılan toplantıları sonucu yeni bir boyuta taşındı.

Yapılan görüşmeler neticesinde Çarşamba günü hem Milli Savunma Bakanlığı, hem de ABD’nin Ankara Büyükelçiliği ortak bir açıklama yaparak, Suriye’nin kuzeyinde sınır hattında oluşturulacak "güvenlikoridor" için mutabakata varıldığı duyurulmuştu.

''İki ülke güçlerinin karşı karşıya gelme ihtimali var''

Barzani'ye yakınlığı ile bilinen IKBY kanalı Rudaw canlı yayınına bağlanan ABD'nin Suriye'deki son Büyükelçisi Robert Ford, 'güvenlikkordioru' meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD’nin bölgede hem kara hem de hava güçlerinin varlığını sürdürdüğünü söyleyen Ford, Türkiye'nin söz konusu bölgeyi tek başına kuramayacağını söyledi. Ford açıklamasında, ''Aksi bir durumda iki ülke güçlerinin karşı karşıya gelme olasılığı var ve iki tarafta böyle bir durumun yaşanmasını istemiyor'' ifadelerini kullandı.

''Türkiye ABD'ye güvenmiyor''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bölgenin güvenli hale getirilmesi ile ilgili, ''Münbiç gibi olmayacak, buna müsaade etmeyeceğiz. Bir oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz'' sözlerine de değinen Ford, ''Türkiye’nin özellikle Suriye'nin kuzey sınırı konusunda Amerika’ya güvenmediği açık bir şekilde anlaşılıyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erdoğan 'Ağustos' dedi

Başkan Erdoğan Kurban Bayramı mesajında Fırat'ın doğusuna olası operasyon için ağustos ayını işaret ederek, 'Fırat Kalkanı Harekâtı'nı da yine bir Ağustos günü başlattık. İnşallah bu Ağustos'ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz' dedi.

Erdoğan açıklamasında, ''Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. Yaklaşık iki hafta sonra idrak edeceğimiz Malazgirt Zaferi'nden Mercidabık Seferi'ne, İstiklal Harbimizin zirvesi olan 30 Ağustos Zaferi'nden Kıbrıs çıkarmasına kadar pek çok dönüm noktasını bu ay içinde yaşadık. Son olarak Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna ilk vurduğumuz darbe olan Fırat Kalkanı Harekâtı'nı da yine bir Ağustos günü başlattık. İnşallah bu Ağustos'ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz.'' ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:48
  1. Ankara
  2. Türkiye
  3. ABD
  4. Milli Savunma Bakanlığı
  5. Robert Ford
  6. Ford
  7. Kurban Bayramı
  8. Fırat Kalkanı Harekâtı
  9. Fırat Kalkanı
  10. Malazgirt Zaferi
  11. Mercidabık Seferi

YORUM YAZ

  • adnan portekizadnan portekiz15 dk önce
    tehdit degil, korkuyorlar,,, elbet onlar supergüc gercek bir savasta uzaktan bombalarla bizi yenebilirler, ama böyle bir savas icin nedne olmayacagina göre böyle suriye icin bir savasta onlar zararli cikarlar,imaj kayiplarida cok olur.
  • samisami23 dk önce
    bizce bi mahsuru yok çuvallar çantada
  • emekliemekli31 dk önce
    sorun değil gelsin sizin bilmediğiniz veya bilmek istemediğiniz bizlerde şehit ve gazilik var sizler 10 bin askerinizi kaybettinizmi milletiniz sizi boğar bizde isebir 10 binin arkasından yüzbinler şehit olmak ister işte fark bu bizler sonuna kadar gideriz sizlerse bir yerde geri dönmek zorunda kalırsınız

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