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Bu bilgilere çok şaşıracaksınız

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, ağız kokusuna çare olabilecekler hakkında bilgiler verdi.

18 Kasım 2018 Pazar 19:45
Bu bilgilere çok şaşıracaksınız

PEYNİR

Yapılan araştırmalar yemekten hemen sonra yenilen peynirin, ağız ortamındaki asit düzeyini azalttığını ve bu sayede çürük oluşumunu engellediğini gösteriyor. Ayrıca peynir yemek, koku oluşumunun da önüne geçiyor.

ELMA, ARMUT, HAVUÇ

Bu besinler, içerdikleri lif sayesinde tükürüğü temizler, nefesi tazelerler.

LİMON

 Sade sodanın içine limon dilimleri atıp sodanız bitince bu limon dilimlerini yiyebilirsiniz. Ayrıca mentollü veya limon aromalı şekerlerden de tüketebilirsiniz.

NANE-MAYDANOZ

Çiğ olarak tüketeceğiniz birkaç yaprak nane veya birkaç dal maydanoz, nefesinizi doğal olarak temizlemede etkilidir.

KAHVE

Ağız boşluğunda yaşayan bakterilerin artıkları olan sülfürlü bileşikler kötü kokuya yol açar. Kahve çekirdeği çiğnemek ise sülfür bileşenlerini ortadan kaldırır. Yemeklerden sonra Türk kahvesi içmek de kokuya karşı etkilidir.

KARANFİL

Karanfil çiğnemek, herkesin bildiği en etkili ve en ucuz ağız kokusu giderme yöntemlerinden birisidir.

YOĞURT

Probiyotiklerden zengin her türlü yiyecek ve içecek (özellikle de yoğurt) düzenli tüketildiğinde ağız kokusunu azaltmada önemli bir yer tutar.

TARÇIN

Tarçın çiğnemenin veya tarçınlı içecekler tüketmenin ağızdaki bakterilerle mücadelede işe yarayabileceği biliniyor.

BOL SU İÇMEK

Sık ve bol su içmek, ağız kokusunu azaltmada etkilidir. Bol su içmek, özellikle tükürüksel ağız kokusunu önlemeye yardımcı olur.

ÇİNKOLU SAKIZ

Çinkolu diş macunu, çinkolu sakız gibi çinko içeren ürünler ağız kokusunu yok eder. Dişlerinizi fırçalayamadığınız anlarda çinkolu sakızdan faydalanın.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 19:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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