Bu bilgiler hanımların işine çok yarayacak! Mutfakta işinize yarayacak 21 pratik bilgi Mutfağın sihirli bir dünyası olduğu söylenir. Özellikle ev hanımları için mutfak işlerini kolaylaştıracak pratik bilgiler zaman yönünden tasarruf sağlarken, daha lezzetli yemekler ortaya çıkartılmasında da etkin rol oynuyor. Bu yazımızda ev hanımlarına yardımcı olacak 21 bilgiyi yeniakit.com.tr okuyucuları için paylaşıyoruz.

Kabağın içindeki çekirdekleri temizlemek için genelde dondurma için kullanılan içi çukur olan kaşıkları deneyiniz

Tabakta biriken yemek yağını buz ve peçeteyle alabilirsiniz. Küp halindeki buzları peçeteye sarın ve tabağın üstünde gezdirin

Streç filmleri buz dolabında sakladığınızda soğuk olan film rulosu istediğiniz şekli daha kolay alacaktır

Portakal ve mandalina gibi meyveleri 15 saniye kadar mikrodalga fırında bekletirseniz çok daha kolay soyulacaktır

Haşlanmış yumurtanın daha kolay soyulmasını istiyorsanız suyuna bir miktar sirke koyun

Limonları son damlasına kadar sıkmak istiyorsanız önce buzlukta sonrasında 15 saniye kadar mikrodalga fırında bekletin

Kaşar peynirini daha kolay rendelemek ve dağılmasını önlemek için buzlukta 30 dakika kadar bekletin

Soğanların gözlerimizi yakmaması için bir miktar buzlukta bekletmenizi tavsiye ederiz. Salatalar için aynı metodu kullanmayınız

Makarna haşlarken taşmayı engellemek için tahta kaşığı tencerenin ortasına yerleştiriniz. Köpüğü izole edecektir

Fırında tavuk için etin bol olan kısmının ateşe yakın olmasına dikkat edin. Daha iyi bir lezzet alacaksınız

Kek yapmak için kalıbınız yoksa pergamin kağıtlarını kullanabilirsiniz

Mikro dalga fırında pizza yahut ekmek ısıtırken, yanına bir bardak su koyun. Yiyeceklerinizin kurumasını engellemiş olursunuz

Tavada yumurta yaparken yağ yerine bir damla su eklerseniz çok daha güzel ve lezzetli bir yiyecek elde edersiniz

Nane, maydanoz gibi otları küp şeklindeki buzların içinde saklarsanız tazeliklerini korumuş olursunuz

Kabuğu soyulmuş fındık ve cevizleri dondurarak saklayabilirsiniz.

Eski tavalarınız tuzla temizlerseniz hem daha sağlıklı olur hem de koku giderir

Balık ve sarımsak temizledikten sonra ellerinizi limonla da yıkayın. Koku gidecektir

Kromdan yapılmış malzemelerinizin parlak kalması için su ve sirke ile yıkayın

Eskiyen tahta kepçelerinizi kaynar suda bekletip güneşte kurutursanız bir miktar daha kullanabilirsiniz

Mutfak tahtalarımızı tuzla ovarak temizleyebilirsiniz. Sonrasında ovma işlemine limonla devam ederseniz tahta tertemiz görünecektir

Yemek tarifleriniz not aldığınız defteri pantolon asacağına tutturarak okuyabilirsiniz. Böylece not defteriniz kirlenmez

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