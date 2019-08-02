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Bu bilgiler hanımların işine çok yarayacak! Mutfakta işinize yarayacak 21 pratik bilgi

Mutfağın sihirli bir dünyası olduğu söylenir. Özellikle ev hanımları için mutfak işlerini kolaylaştıracak pratik bilgiler zaman yönünden tasarruf sağlarken, daha lezzetli yemekler ortaya çıkartılmasında da etkin rol oynuyor. Bu yazımızda ev hanımlarına yardımcı olacak 21 bilgiyi yeniakit.com.tr okuyucuları için paylaşıyoruz.

02 Ağustos 2019 Cuma 23:31
Bu bilgiler hanımların işine çok yarayacak! Mutfakta işinize yarayacak 21 pratik bilgi
  • Kabağın içindeki çekirdekleri temizlemek için genelde dondurma için kullanılan içi çukur olan kaşıkları deneyiniz
  • Tabakta biriken yemek yağını buz ve peçeteyle alabilirsiniz. Küp halindeki buzları peçeteye sarın ve tabağın üstünde gezdirin
  • Streç filmleri buz dolabında sakladığınızda soğuk olan film rulosu istediğiniz şekli daha kolay alacaktır
  • Portakal ve mandalina gibi meyveleri 15 saniye kadar mikrodalga fırında bekletirseniz çok daha kolay soyulacaktır
  • Haşlanmış yumurtanın daha kolay soyulmasını istiyorsanız suyuna bir miktar sirke koyun
  • Limonları son damlasına kadar sıkmak istiyorsanız önce buzlukta sonrasında 15 saniye kadar mikrodalga fırında bekletin
  • Kaşar peynirini daha kolay rendelemek ve dağılmasını önlemek için buzlukta 30 dakika kadar bekletin
  • Soğanların gözlerimizi yakmaması için bir miktar buzlukta bekletmenizi tavsiye ederiz. Salatalar için aynı metodu kullanmayınız
  • Makarna haşlarken taşmayı engellemek için tahta kaşığı tencerenin ortasına yerleştiriniz. Köpüğü izole edecektir
  • Fırında tavuk için etin bol olan kısmının ateşe yakın olmasına dikkat edin. Daha iyi bir lezzet alacaksınız
  • Kek yapmak için kalıbınız yoksa pergamin kağıtlarını kullanabilirsiniz
  • Mikro dalga fırında pizza yahut ekmek ısıtırken, yanına bir bardak su koyun. Yiyeceklerinizin kurumasını engellemiş olursunuz
  • Tavada yumurta yaparken yağ yerine bir damla su eklerseniz çok daha güzel ve lezzetli bir yiyecek elde edersiniz
  • Nane, maydanoz gibi otları küp şeklindeki buzların içinde saklarsanız tazeliklerini korumuş olursunuz
  • Kabuğu soyulmuş fındık ve cevizleri dondurarak saklayabilirsiniz.
  • Eski tavalarınız tuzla temizlerseniz hem daha sağlıklı olur hem de koku giderir
  • Balık ve sarımsak temizledikten sonra ellerinizi limonla da yıkayın. Koku gidecektir
  • Kromdan yapılmış malzemelerinizin parlak kalması için su ve sirke ile yıkayın
  • Eskiyen tahta kepçelerinizi kaynar suda bekletip güneşte kurutursanız bir miktar daha kullanabilirsiniz
  • Mutfak tahtalarımızı tuzla ovarak temizleyebilirsiniz. Sonrasında ovma işlemine limonla devam ederseniz tahta tertemiz görünecektir
  • Yemek tarifleriniz not aldığınız defteri pantolon asacağına tutturarak okuyabilirsiniz. Böylece not defteriniz kirlenmez
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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 23:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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