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Gündem Bu biberi belediye üretiyor ve paylaşıyor: Bedava salçalık biber dağıtımı devam ediyor
Gündem

Bu biberi belediye üretiyor ve paylaşıyor: Bedava salçalık biber dağıtımı devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-10-17 16:22:00 -
Bu biberi belediye üretiyor ve paylaşıyor: Bedava salçalık biber dağıtımı devam ediyor

Belediyenin yetiştirdiği organik biberler ikimeti orada olan vatandaşlara ulaştırılıyor.

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, Adabağ’da yetiştirdiği organik ürünleri vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor.
Ereğli Belediyesi, Adabağ’da yetiştirdiği organik ürünleri vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Bu çerçevede yetiştirilen salçalık biberler, Doğualagöz ve Batıalagöz mahallelerinde ikamet eden vatandaşlara dağıtıldı.
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, ”Üretmeye, bir fazla üreterek tarım şehri Ereğli’yi hak ettiği yere taşımak için çaba harcamaya devam edeceğiz. Hem ülkemiz hem şehrimiz hem de hemşerilerimiz kazanacak. Bu çerçevede Doğualagöz ve Batıalagöz mahallelerimizde biber dağıtımı gerçekleştirdik. Tüm mahallelerimizde salçalık biber dağıtımlarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Batıalagöz Mahalle Muhtarı Yunus Tuna, “Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu Bey’e organik biberden dolayı, mahallemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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