Bu besinleri yaz sofralarından eksik etmeyin

Yaz sebzeleri ve meyveleri vücudun ihtiyacı olan vitamin ile mineralleri karşılamak için mükemmel birer kaynak olarak gösteriliyor. Amasya Kolmed Hastanesi’nde görevli Gülşah Akyılmaz, “Günde en az 2-2,5 litre su içmeyi hedefleyin. Su tüketimini daha cazip hale getirmek için içine limon, nane veya meyve dilimleri ekleyebilirsiniz. Ayrıca, su içeriği yüksek yiyecekler tüketmek de hidrasyon seviyenizi korumanıza yardımcı olur” diye konuştu.

Yaz aylarında yapılan dış mekan aktivitelerinin fiziksel sağlığa iyi geldiğine değinen Gülşah Akyılmaz, “Sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yürüyüş, koşu, bisiklet sürme veya yüzme gibi aktivitelerle formda kalabilirsiniz. Düzenli egzersiz, kilo kontrolü sağlarken aynı zamanda enerjinizi artırır” şeklinde konuştu.

Tatil dönemlerinde beslenme düzeni bozulabildiğini ancak bu durumun sağlıklı beslenme alışkanlıklarını tamamen bırakmak gerektiği anlamına gelmediğini vurgulayan Akyılmaz, “Otellerde açık büfelerden daha sağlıklı seçenekleri tercih edebilir, öğünlerinizi dengeli bir şekilde planlayabilirsiniz. Tatilde de yeterli su tüketmeye ve hareket etmeye özen gösterin. Sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmek bazen zor olabilir. Bu süreçte kendinize küçük hedefler koyarak ve bu hedeflere ulaştığınızda kendinizi ödüllendirerek motivasyonunuzu yüksek tutun. Unutmayın, sürdürülebilir değişiklikler zaman alır. Sabırlı olun ve küçük adımlarla ilerleyin” ifadelerini kullandı.