Bu besinleri sakın ha sakın tüketmeyin! Ömrünüzden 20 yıl gidiyor

Aknelerin oluşmasının yanında, cildinizde ve yüzünüzde ince çizgilerin ve kırışıklıkların oldukça erken yaşlarda çıkmasını hızlandıracak yiyecekler hayatımızın her alanında bulunuyor. Uzman Dermatolog Dr. Michele Green, çevrenin, genlerin ve cilt bakım rutinlerinin cildi etkileyebileceğini herkes bilse de yenilen yiyeceklerin cildi ne kadar etkilediği mevzusunda çok daha az bilgi sahibi olunduğunu belirtiyor.

Dr. Green, cilt sağlığı ve diyet arasındaki ilişkiye yakından bakıldığında, fark edilebileceğinden daha fazla zarar verdiğini gösteren bazı yiyecekler bulunduğunu belirtiyor. Bilhassa işlenmiş gıdalar, süt ürünleri, şeker, kızarmış yiyecekler gibi besinler kırışıklıkların oluşması için tüm gerekli ortamı hazırlıyor. İşte ağzınıza sürmemeniz gereken o besinler…

Uzman Dermatolog Dr. Yoram Harth, işlenmiş etlerin vücutta iltihaplanmaya yol açan yüksek miktarda doymuş yağ ve nitrat içerdiğini belirtiyor. Örneğin; çok sevilen sosis ve patatesin yer aldığı bir tabak, yaşlanmanızın önündeki en büyük sebep olabilir. Dr. Green, yüksek oranda doymuş yağ içeren et tüketimi, sivilce oluşumuna katkıda bulunuyor. Bunun nedeni; daha yağlı et kesiminin yüksek konsantrasyonlarda insülin artış faktörü ile ilişkili olmasıdır. İnsülin büyüme faktörü, sebum üretiminde ve nihayetinde akne oluşumuna neden olan androjen üretimini uyarır. Dr. Green, yağlı etlerin aksine daha yağsız proteinlerin tüketilmesini öneriyor. Bu sayede cilt üzerindeki etki büyük oranda azalabilir. Tavuk, balık, hindi gibi etler, hem kaliteli hem de daha az miktarda yağ içeren alternatifler olarak akne oluşumunu da engelleyebilir.

Süt ürünleri

Özellikle başta inek sütü olmak üzere, birçok süt ürünü, akne oluşumunda etkilidir. İnek sütü ürünleri, insülin benzeri büyüme faktörü 1'i (IGF-1) artırması sebebiyle cildin yağ bez boyutunda da artışa neden olur. Daha fazla sebum üretimine ve daha fazla sivilce oluşumuna neden olan bu süreç yaşlanma üzerinde oldukça etkilidir.

İlginç bir biçimde az yağlı ve yağsız sütün normal sütten daha fazla sivilce oluşumuna neden olduğu tespit edildi. Bunun nedeninin ise; az yağlı süt ürünlerinde daha yüksek şeker içeriği olduğu düşünülüyor.