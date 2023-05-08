Bu belirtilere dikkat edin! Tedavi edilmezse sonuç ciddi olabilir

Özellikle bahar ayının gelmesiyle oluşan polenlerden dolayı günümüzde birçok kişi göz alerjisi sorunu yaşıyor. Göz alerjilerinin kaşıntı, kızarıklık, gözlerde şişme gibi durumlara sebep olduğunu belirten Özel Denizli Tekden Hastanesi Göz doktoru Op. Dr. Özge Güngör Akkuş, göz alerjileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Akkuş, çocukluk döneminde alerjininin daha çok olduğunu belirterek, “Bahar ayının gelmesiyle birlikte güneş ışınlarının daha da hissedilir hale gelmesi ve polen oluşumunun artış göstermesi sonucu ortaya çıkan göz alerjilerinin Denizli gibi kuru ve sıcak iklime sahip bölgelerde görülme sıklığı yüksektir. Bu rahatsızlık kadınlara oranla erkeklerde daha yaygın görülebilmektedir. Göz alerji durumunda histamin denen bir madde salgılar ve bu durum da kaşıntı, kızarıklık, göz yaşarması ve göz kapaklarında şişmeye yol açar. Bunun yanında ışığa karşı ki özellikle güneş ışığına karşı hassasiyet ortaya çıkar. Genellikle çocukluk döneminde başlayan göz alerjileri, 10-12 yaşlarında azalma gösterir ve 20-30’lu yaşlarda şiddeti oldukça azalır. Göz alerjisi kişinin yaşam kalitesini etkilemektedir” dedi.

“Göz alerjisinde sadece bahar aylarında görülür ve geçer düşüncesi yanlıştır”

Göz alerjileri tedavisinde öncelikle alerjiye sebebiyet veren alerjenlerden uzak durmak gerektiğini belirten Göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Özge Güngör Akkuş, “Özellikle polenlerin arttığı mevsimlerde pencerelerin kapalı olmasında fayda vardır. Boya, parfüm gibi kokulu ürünlerden ve kimyasallardan uzak durulmalıdır. Güneşin tam tepede olduğu zamanlada dışarı çıkılmamalıdır. Mecburi olarak çıkılması durumunda güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Göze soğuk kompres yapmak bir süre için fayda sağlayacaktır. Alerji tekrar edebilen ve ilerleyen bir hastalıktır. Sadece bahar aylarında görülür ve geçer düşüncesi yanlış bir düşüncedir. Bu süreç her hasta için aynı olmayabilir. Göz alerjileri erken teşhis edilmediği takdirde görme kaybına kadar giden ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilmektedir. İlerlememesi ve özelikle bahar aylarını daha sakin geçirebilmek adına uzmana başvurmakta fayda vardır. Kliniğimize başvuran hastalarda öncelikle daha hafif ilaç tedavileri uygularken ilerlemesi durumunda çok daha ciddi ilaç tedavileri uygulamaktayız” şeklinde bilgi verdi.

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