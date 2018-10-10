Bu belirtiler sizde varsa B12'nizi mutlaka ölçtürün

BİRÇOK HASTALIĞIN NEDENİ B12 EKSİKİĞİ

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, yorgunluktan halsizliğe, duygusal bunalımdan, konsantrasyon güçlüğüne, baş dönmesine kadar pek çok sorunun B 12 vitamini eksikliğinden kaynaklanabileceğini ifade etti. Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, "B12 vitamin eksikliğinde sinir hasarı, kansızlık, unutkanlık, depresyon ve yorgunluk gibi sorunlar görülür. Bu hasarların düşük B12 düzeyi erken teşhis edilip ve takviye alımına herhangi bir kalıcı hasar oluşmadan başlandığında engellenmesi mümkündür" diye konuştu.

B12 EKSİKİĞİ HAFIZA ZAYIFLMASINA NEDN OLUYOR

Pınar Kural Enç, "B12 vitamin eksikliği hafızanın zayıflamasına neden olur. El ve ayaklarda görülen uyuşmanın nedeni B12 eksikliği olabilir. Çocukların zeka düzeylerinde düşüklüğe neden olabildiği gibi B12 eksikliği aynı zamanda konuşma ve yürüme gibi davranışların daha geç ortaya çıkmasına neden olabilir. Pernisiyoz anemi bir anemi türüdür. (Anemi, kanınızda normalden daha az sayıda alyuvar olması demektir). Pernisiyoz anemide vücut yeteri kadar B12 vitaminine sahip olmadığı için yeterli miktarda sağlıklı alyuvar yapamaz. Vücudunuza oksijen taşıyacak yeterince alyuvar yoksa kendinizi yorgun ve bitkin hissedebilirsiniz. Şiddetli ve uzun süren pernisiyoz anemi kalbe, beyne ve vücuttaki diğer organlara hasar verebilir. Pernisiyoz anemi aynı zamanda sinir hasarı, nörolojik sorunlar (depresyon) ve sindirim sistemi problemleri gibi başka komplikasyonlara da yol açabilir. Ayrıca, pernisiyoz anemili kişilerde mide kanserine yakalanma riski artabilir" dedi.

TEK TİP BESLENMEYİN

Risk altındaki kişilerin; vejetaryen beslenenler, sürekli yanlış (tek tip diyet yapanlar, dengeli bir beslenme programı uygulamayanlar, yaşlılar, emilim bozukluğu hastalıklarında, doğum kontrol hapı ve bazı ilaçların kullanımında, pankreas yetersizliğinde, bağırsak parazitleri ve bakterilerin varlığında B12 yetersizliği görülebileceğini kaydeden Pınar Kural Enç, “Belirtiler; direnç azalması, ağırlıkta azalma ya da artma, bazı hastalıkların gelişimi, sosyal aktivitede azalma, depresyon, demans (bunama) gibi durumlar görülebilir” şekinde konuştu.

BESİNLERİN SAKLANMASI VE PİŞİRİLMESİNE DİKKAT!

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, B12 vitamininin suda eriyen bir vitamin olduğunu ve diğer adının kobalamin olduğunu anlatarak, “Besinlerin saklanması ve pişirilmesi sırasında da vitamin eksikliği görülebilir. Örneğin; ızgara ette yüksek ısı ve et suyunun damlaması ile; sütte pastörize ve kaynama işlemlerinde; balığın pişirildikten sonra suyunun dökülmesiyle B12 vitamininin etkinliği oldukça azalır. Asit, alkali ve ısıya karşı dayanıksızdır. Kaynatma süresinin uzaması ve derecesinin yükselmesi, B12 vitamininin kaybını artırır. Karaciğerin suda haşlandıktan sonra suyunun dökülmesi, balık haşlandıktan sonra suyunun dökülmesi, yine B12 vitamini kaybını artıran sebepler arasındadır.Etler ızgara yapılırken, sıcaklık ve damlayan suyla B12 vitamininin yüzde 30’u, nemli sıcaklıktaysa yüzde 10-20’sinin kaybolduğu bilinmektedir. UHT sütlerdeki kayıp yüzde 7- 10 civarında iken, yüzde 30 kadarı da kaynamayla kaybolmaktadır. Peki, tüm bu olumsuz etkilerden uzak durmak için nasıl bir beslenme planı oluşturmalıyız?B12 vitamininden zengin olan başlıca besinleri yani; et, süt, peynir, yumurta ve balığı hayatımıza sokmamız gerekiyor. Yani hayvansal besinleri… Vejetaryenler içinse süt ürünleri ve yumurtaya ağırlık vermek önerilebilir.

6 AYDA BİR KONTROLE GİDİN

Sonuç olarak unutkanlık, dikkat dağınıklığı, halsizlik ve ileride karşılaşılabilecek daha ciddi problemlerin engellenmesi için B12’den zengin besinlerin ihmal edilmemesi ve 6 ayda 1 mutlaka B12 düzeyinin ölçülmesi yararlı olacaktır.14 yaşından büyük olanlar için günde 2.4 mcg B12 alınmalıdır. Hamilelik döneminde 2.6 mcg ve emzirme döneminde bu miktar 2.8 mcg olmalıdır” dedi.