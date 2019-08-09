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Bu bayram harçlığını Paycell’den isteyenler kazanıyor

Yeni nesil dijital ödeme platformu Paycell kolay para transferini mümkün kılan “Harçlık İste”özelliği sayesinde hem eli öpülesi büyükleri yormuyor hem de bu bayram harçlık bekleyenleri sevindirecek olan toplam 50 bin TL hediye dağıtıyor

09 Ağustos 2019 Cuma 11:48
Bu bayram harçlığını Paycell’den isteyenler kazanıyor

“Banka değil kanka” sloganıyla kullanıcılarıyla buluşan Paycell, Kurban Bayramı’nda da ‘kanka’lığını gösteriyor ve bayram harçlığı almayı kolaylaştıran dijital bir alternatif getiriyor. Paycell uygulamasındaki “Harçlık İste” özelliği sayesinde anne, baba, tüm yakın ve uzak akrabalardan artık kolayca bayram harçlığı istemek mümkün. Bunun için Paycell uygulamasında yer alan “Harçlık İste” özelliğine girip rehbere kayıtlı telefon numarasını seçmek yeterli oluyor. Bu özellik sayesinde harçlık isteyen kişinin yazacağı mesajla birlikte istek karşı tarafa iletiliyor. Harçlık istenen kişi uygulaması varsa gelen bildirim üzerinden, yoksa uygulamayı indirerek para gönder adımından tek tıkla hemen gönderim yapabiliyor.

Paycell’denbayrama özel 10 TL hediye

Paycellayrıca bu bayram 30 TL ve üzeri harçlık isteyenlere 10 TL hediye ediyor. Kurban Bayramı’na özel vereceği özel hediye harçlık ile Paycellbir yandan küçükleri sevindirirken bir yandan da büyüklerin hayatını kolaylaştırıyor. 4milyona yakın kullanıcısı bulunan Paycell uygulamasından ayrıca kurum faturalarını ödeme,7/24 para transferi yapma, İstanbul Kart’a para yükleme gibi pek çok işlem de kolayca yapılabiliyor.

Paycell uygulaması ile bu bayramda nasıl harçlık istenebileceğine ilişkin videoyu izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=hdn3Iq_BF_c linkini ziyaret edebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:48
  1. İstanbul
  2. Paycell

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