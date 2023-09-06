Bu başörtülü abla harbiden çok yamanmış! Şu yediği haltlara bakın

Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kanı bozuk' diyen, sonra da Kemal Bey'e baş danışman olan Perinaz Mahpeyker Yaman'ın garabetlerini sıraladı. "Çok yaman" olarak nitelendirdiği Yaman'ın aynı zamanda bir FETÖ savunucusu olduğuna da dikkat çeken Güler, şunları kaydetti:

"Perinaz Mahpeyker Yaman.

Valla çok yaman!

Öyle ya Kılıçdaroğlu'na 'kanı bozuk' diyeceksin, Atatürk'e, cumhuriyete laf edeceksin. Sonra da Kemal Bey'e baş danışman olacaksın.

Harbiden çok yaman!

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'Atatürk'le sorunum yok' demek için Anıtkabir'e gidip poz verdi.

'Sık sık giderim' dedi.

Zaten o tivitleri de kendisi atmamış, yeğeni atmış!

Yersen!

Yeğeni atmış atmasına da kendisi de hiç görmemiş. 'Bu ne' dememiş. Silmemiş, sildirmemiş.

Dedim ya çok yaman. Kemal Bey tüm bunlara rağmen Perinaz'ı alıp danışman yapmış. Kemal Bey muhalifleri Perinaz Mahpeyker Yaman üzerinden günlerdir asıp kesiyor. Kemal Bey böyle birini nasıl danışman yaparmış, bu kadın Atatürk düşmanıymış.

Hem zaten Kemal Bey'e de demediğini bırakmamış-mış!

Kusura bakmasınlar ama alayı dümenci bu tayfanın. Sanki Kemal Bey bunu ilk kez yapıyor. Sanki CHP'de buna benzer başka 'yamanlar' yok!

Sanki Atatürk'e hakaret edeni kadın kontenjanından ben aday yaptım.

Sanki Atatürk'e Atatürk diyemeyenleri ben il başkanı yaptım.

Ya ittifak ortakları?

Hangi birini sayayım.

Kemal Bey'in Perinaz'la ilgili söylediklerini duymuşsunuzdur. O da başka bir garabet. Çok yoğunmuş, o yoğunlukta inceleme fırsatı olmadığı için bu atamayı yapmış. 'Arkadaşları' getirmiş Perinaz'ı. 'Bize Batman'da çok faydası olur' demişler.

Eyvallah da Perinaz'ı size hangi arkadaşlarınız getirdi Kemal Bey? Ses yok!

Madem Kemal Bey söylemiyor ben söyleyeyim o vakit. Daha doğrusu Perinaz Hanım söylesin. 2016 yılında bir tivit atmış Perinaz Hanım.

Şöyle diyor;

Bırakın zalimler Hizmet'i yıkmaya çalışsınlar. İki senedir yıkmaya çalıştılar yıkabildiler mi? Bir tek taş düşüremediler Allah'ın inayetiyle.

Perinaz Hanım aynı zamanda bir iş kadını.

Motor Fabrikası var.

Bir dönem de Ak Parti Kadın Kolları'nda görev yapmış.

Sonra yapamamış!

Neyse!

Demem o ki Perinaz Hanım çok cevval bir FETÖ savunucusuymuş. Kemal Bey'in arkadaşları da CHP'ye faydalı olur düşüncesiyle Kemal Bey'e danışman olarak önermişler. Kemal Bey de hemen 'olur' demiş.

Şimdi biz gelelim CHP'deki dümenci tayfaya. Kemal Bey'e 'bu kadını nasıl danışman yaparsın' diye yalandan yere çemkiriyorlar ya. İyi de Kemal Bey 'FETÖ'cülerin tamamını affedip görevlerine iade edeceğim' derken de gıkınız çıkmıyordu sizin. Şayet cesaretiniz varsa bu Perinaz'ı Kemal Bey'e kim tavsiye etmiş bunun peşine düşün.

Hadi!

Bu arada Kemal Bey Perinaz'la ilgili yaptığı açıklamada tuhaf bir şey daha söylüyor. 'Seçimi kazansaydım bunların hiçbiri sorun olmayacaktı' diyor.

Haklı!

Daha düne kadar Kemal Bey'i 'Türkiye'yi yönetecek yegane lider' diye pazarlayanların alayı Perinaz oldu şimdilerde.

Ve son bir not.

Kemal Bey! 'Seçimi kazansaydım sorun olmayacaktı' diyorsunuz ya. Kusura bakmayın da bu Perinaz meselesi seçimi kazansanız da kaybetseniz de sorun yahu. Bunu hala anlayamadınız mı?

Kolay gelsin..."