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Bu başarı Bezmialem’i güçlü kıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı olan iki üniversiteden birisi olan Bezmialem Üniversitesi’nin adaylar tarafından tercih edilmesinde vakıf ruhuyla yürütülen bilimsel çalışmalar ve dünya çapında kazanılan başarıların büyük rolü var.

06 Eylül 2018 Perşembe 10:51
Bu başarı Bezmialem’i güçlü kıldı

University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan sıralamada Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk binde yer aldı. Türkiye’den sıralamaya giren 27 tıp fakültesi arasında 11. sırada yer alan üniversite, dünya sıralamasında sağlık alanında 773. üniversite olarak uluslararası platformda yerini aldı. Tercih edilirlikte ve yerleştirme oranlarında yüzde 100’ler seviyesini yakalayan üniversitenin akademik çalışmalarında öğrenciler de rol alıyor. Bu yılki yerleştirme sürecinde 495  kontenjandan 474’ünü dolduran Bezmi Alem’de doluluk oranı 95.7 olarak gerçekleşti. Kayıtların ardından başlayacak ek yerleştirme günlerinde bu oranın daha da yükselmesi bekleniyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 10:51
  1. Vakıflar Genel Müdürlüğü
  2. Bezmialem Vakıf Üniversitesi
  3. University Ranking by Academic Performance

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