Bu başarı Bezmialem’i güçlü kıldı

University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan sıralamada Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk binde yer aldı. Türkiye’den sıralamaya giren 27 tıp fakültesi arasında 11. sırada yer alan üniversite, dünya sıralamasında sağlık alanında 773. üniversite olarak uluslararası platformda yerini aldı. Tercih edilirlikte ve yerleştirme oranlarında yüzde 100’ler seviyesini yakalayan üniversitenin akademik çalışmalarında öğrenciler de rol alıyor. Bu yılki yerleştirme sürecinde 495 kontenjandan 474’ünü dolduran Bezmi Alem’de doluluk oranı 95.7 olarak gerçekleşti. Kayıtların ardından başlayacak ek yerleştirme günlerinde bu oranın daha da yükselmesi bekleniyor.