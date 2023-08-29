Bu balın prolin değeri Türkiye ortalamasının çok üstünde

Ağrı'nın yüksek rakımlı bölgelerinde üretim yapan arıcılar, yörenin coğrafi işaretli "geven balı"nın hasadını sürdürüyor.

Devlet desteğiyle son yıllarda arıcılığın yaygınlaştığı kentte, arıcıların, kaliteli bal üretmek için yaylardaki zorlu mesaileri devam ediyor. İlkbahar aylarından bu yana yüksek rakımlı bölgelerde bulunan arıcılar, arıları uzaklaştırmak için duman çıkaran körük yardımıyla kovanlardaki petekleri çıkarıp büyük emek verdikleri tescilli "geven balı"nın sağımını gerçekleştiriyor.



İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin de il merkezine bağlı Çakıroba köyünde yapılan bal hasadına katıldı, ardından Murat köyündeki bir arıcıyı ziyaret etti.

Kenan Engin, gazetecilere, Ağrı'nın, 1 milyon 800 bin dekar yaylası ve zengin bitki örtüsüyle arıcıları ağırladığını söyledi.



"Bu sene 28 bin kovanımız oldu"

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Arıcıların faaliyetlerini takip edip ziyaret ettiklerini ifade eden Engin, "Ağrı’mız sahip olduğu, mera, yayla, hayvanları ile önemli bir tarım kentidir. Yine sahip olduğu bitki örtüsü ile hem yerli hem de gezgin arıcılarımızın çok fazla üretim yaptığı bir ilimiz. Biz bu anlamda arıcılarımızın burada üretimini takip edip arıcılarımızı yerinde ziyaret ediyoruz. Bu yılda hasat başladı. Hasadı kontrol ediyoruz. Her hangi bir hastalık veya sorun yaşanmış mı yerinde görüyoruz. Arılar herhangi bir hastalık yaşamış mı diye yerinde kontrol ediyoruz. 2022 yılında toplamda 320 ton bal hasadı yapmıştık. Bu sene de bunun üzerinde hasat bekliyoruz. Geçen sene toplamda 27 bin kovana sahipken, bu sene 28 bin kovanımız oldu. Ağrı'da arıcılık ve bal üretimiyle ilgili hem farkındalık hem de arıcılarımızın üretim kapasitesi artıyor. Yaylalarımız, meralarımız ve bitki çeşitliğimiz buna çok müsait." dedi.

Engin, 3 yıl içerisinde kentteki yerli arıcıların kovan sayısını 50 bine ulaştırmayı hedeflediklerini kaydederek devamında: “ Bizim hedefimiz 3 yıl içinde yerli arıcıların kovan sayısını 50 bine ulaştırmak. Bunun için özellikle sadece üreticilerimizin üretimlerini desteklemek için yoğun çalışıyoruz. Çalışmalar kapsamında bu sene 6. Bal festivali ile üreticimizin ürettiği balları tanıtıp Türkiye’nin gündemine taşıyoruz. Malumunuz 2022 yılında da balımızın Türk Standartlar Enstitüsünden tescilini aldık. Dolayısıyla balımız, Türkiye'de marka değeri olan ve bilinen bir kalitededir. Ağrı'da geçen sene yaptığımız analizlerde üretilen balın özellikle prolin değerinin Türkiye ortalamasının çok üstünde olduğunu ve ülkenin en kaliteli bal üreten illerden biri olduğumuzu bilimsel olarak da tespit etmiş olduk." ifadelerini kullandı.