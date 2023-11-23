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Kadın - Aile Bu bakımı yaparsanız cildiniz kışın bile ışıl ışıl gözükecek!
Kadın - Aile

Bu bakımı yaparsanız cildiniz kışın bile ışıl ışıl gözükecek!

Yeniakit Publisher
2023-11-23 16:22:00 -
Bu bakımı yaparsanız cildiniz kışın bile ışıl ışıl gözükecek!

Soğuk havalar, cildimizi olumsuz yönde etkiler. Cildi kurutur ve matlaştırır. Ama doğru bakımı yaparsanız cildiniz kış aylarında bile parlak ve canlı gözükecek. İşte ışıl ışıl bir cilt için tüyolar.. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek anlatıyor.

BOL SU İÇİN VE NEMLENDİRİCİ KULLANIN

Cilt, soğuk havaya uyum sağlamaya çalışarak kan dolaşımını azaltır. Bu duruma bağlı olarak, ter ve yağ bezleri az çalışır, cildin ihtiyaç duyduğu antioksidanları da almamasına sebep olur. Ayrıca soğuk havalarda cilt kuruluğu, cildin yağ kaybetmesinin en büyük sebebidir.Bu nedenle cildi nemlendirmek ve daha canlı görünmesini sağlamak için bol bol su içilmeli ve cilt tipine uygun doğru nemlendirici kullanılmalıdır.

BALIK, TAZE MEYVE VE SEBZE TÜKETİN

İnsan sağlığı açısından birçok faydası bulunan omega 3 yağ asitleri cilt içinde önemlidir. Omega 3 için özellikle balık tüketimi ihmal edilmemelidir. Ayrıca sofralardan taze meyve ve sebzeler eksik edilmemelidir. Cilt parlaklığı için cildin ihtiyacı olan vitamin, mineral ve doymamış yağların dengesini sağlamak gerekir.

DUDAKLAR KURUMASIN
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Dudaklar kurumaya en elverişli bölgelerdir çünkü yağ üretme özellikleri yoktur.Kuruyan dudakları ıslatmaktan kaçınmalı ve nemlendirici kremler sürülmelidir.

YÜZ ÜSTÜ UYUMAKTAN VAZGEÇİN

Pek çok kişi dikkat etmez ama yüz üstü uyumak yüz kırışmasını sebeplerin sebeplerinden biridir. Her ne kadar gece bu pozisyonu korumak zor olsa da, en azından yüzüstü uykuya dalmamaya özen gösterin. Yüzüstü yatma alışkanlığı olmayan kişilerin daha az kırışıklığı olduğu görülmektedir. Bu nedenle sırt üstü uyumaya alışmanızda fayda var.

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