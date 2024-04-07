  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeniden Refah Partisi’nden flaş “seçim” hamlesi! Çıkan karar az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Baykar’ı örnek al, Koç’um!

Erdoğan’dan gece yarısı flaş kararlar! Yok yok

CHP’li belediyeler seçilir seçilmez dini değerlerimize dil uzatmaya başladılar! Allah, CHP’ye fırsat vermesin

81 il imsakiye! Bugün iftar kaçta? Yarın sahur kaçta?

Promosyon alacak emeklileri bekleyen büyük tehlike! Bayramınız zehir olmasın

Uzmanlardan uyarı: Dikkatli olunmalı

Yayık ayranı gibi çalkalanan İYİ Parti’de beklenmedik gelişme! Genel başkanlığa öyle bir isim aday oluyor ki… Duyan şaştı kaldı

Hani robotlar vardır çizginin dışına asla çıkmaz! “Önce ahlak” diyenin yanındaki adam kim?

Seçim sonrası olay yazı! O isimler AK Parti’ye çöreklendi! Kendini tutmadı, Allah ne verdiyse girişti
Dünya Bu araştırma çok konuşulur! Bakın tarihi kalıntılarda ne bulundu
Dünya

Bu araştırma çok konuşulur! Bakın tarihi kalıntılarda ne bulundu

Yeniakit Publisher
2024-04-07 18:29:00 -
Bu araştırma çok konuşulur! Bakın tarihi kalıntılarda ne bulundu

İngiliz bilim insanları, tarihi kalıntılarda mikroplastiklere rastladı.

İngiliz bilim adamları tarafından yapılan çalışma, mikroplastiklerin tarihi kalıntıların geleceğini tehlikeye atabileceğini ortaya koydu. İngiltere'deki Hull Üniversitesi, York Üniversitesi ve York Arkeoloji Vakfı’nda görevli bir grup araştırmacı, 1980’lerin sonlarında 7 metreden daha derinde bulunan birinci veya ikinci yüzyıl başlarına ait tarihi kalıntılar arasından elde edilen toprak örneklerini mercek altına aldı. Örneklerde boyutları 1 mikrometre ile 5 milimetre arasında değişen 16 farklı mikroplastik türüne rastlayan ekip, çalışmanın sonuçlarını Science of the Total Environment dergisinde yayımladı. 

“Kalıntıların tarihi değerini riske atabilir”

York Üniversitesi Arkeoloji Profesörü John Schofield, bulguların herkesi şaşırttığını belirterek, “Daha önce bozulmamış, araştırılmaya hazır arkeolojik kalıntılar olduğu düşünülen şeylerin aslında plastikle kirlenmiş olduğu ve buna 1980’lerin sonlarında örneklenen ve depolanan kalıntıların da dahil olduğu anlaşıldı” ifadelerini kullandı. “Okyanuslarda ve nehirlerde plastik görmeye alışkınız. Ancak burada tarihi mirasımızın zehirli unsurlar içerdiğini görüyoruz” diyen Schofield, “Bu kirlenmenin, söz konusu kalıntıların tarihi değerini ne ölçüde tehlikeye atacağı bundan sonra üzerinde çalışacağımız konular arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

Çürüme riskine dikkat çekti

York Arkeoloji Vakfı İcra Kurulu Başkanı David Jennings ise, yapılan son çalışmanın mikroplastiklerin arkeolojik birikintilere de sızdığını ortaya çıkardığına dikkat çekti. Jennings, “Bunun arkeoloji bilimi açısından endişe kaynağı haline geldiği nokta mikroplastiklerin kalıntıların bilimsel değerini tehlikeye atma ihtimali. Mikroplastiklerin varlığı toprağın kimyasının değişmesine ve organik kalıntıların çürümesine neden olabilir. Bu durumda arkeolojik kalıntıları yerinde korumak artık doğru olmayabilir” ifadelerini kullandı.

Hazreti Yahya'ya atfen inşa edilmiş! Görenler hayran kalıyor ama...
Hazreti Yahya'ya atfen inşa edilmiş! Görenler hayran kalıyor ama...

Kültür - Sanat

Hazreti Yahya'ya atfen inşa edilmiş! Görenler hayran kalıyor ama...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ankara'nın sevimli konukları
Ankara'nın sevimli konukları

Yaşam

Ankara'nın sevimli konukları

Şizofreni hastası adam dehşeti yaşattı
Şizofreni hastası adam dehşeti yaşattı

Yaşam

Şizofreni hastası adam dehşeti yaşattı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23