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Yerel Bu araçtan sağ çıktı! Denizli'de korkunç kaza
Yerel

Bu araçtan sağ çıktı! Denizli'de korkunç kaza

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptıktan sonra ters döndü. Takla atan aracın sürücüsü, ölümden kılpayı kurtularak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 14:09:00 -
Bu araçtan sağ çıktı! Denizli'de korkunç kaza

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptıktan sonra ters döndü. Takla atan aracın sürücüsü, ölümden kılpayı kurtularak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Denilzi'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde Antalya istikametine doğru seyir halinde olan Mustafa Ç. (37) idaresindeki otomobil, bariyerlere çarpması sonucu ters döndü. Kazada hurdaya dönen aracı gören diğer sürücülerin üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekipler yaralıyı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Aracın çekilmesiyle beraber trafiğin akışı normal olarak sağlandı.

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