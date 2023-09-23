Bu arabalar dün izinliydi!

Otomobilsiz Kent Günü’nde Dacia, alternatif ulaşım araçları ve karbon salınımı konusunda farkındalığa destek veriyor ve Dacia’ları yıllık izne çıkarıyor.

Dacia Türkiye, geçen sene olduğu gibi bu sene de Otomobilsiz Kent Günü’nde gereksiz otomobil kullanımını önleyerek aktif hareketlilik, toplu taşıma kullanımı ve akıllı ulaşım çözümlerinin kullanımını teşvik ediyor.

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Aşırı tüketimden uzak modelleri, fiyat politikası ve çevre dostu felsefesiyle tüketiciler için akıllı bir seçenek olan Dacia, bu yaklaşımını geçtiğimiz yıl olduğu gibi Otomobilsiz Kent Günü'nü destekleyerek, fazla tüketimden uzak duran kullanıcılara yönelik bir otomobil vizyonu ortaya koyuyor. Otomobilsiz Kent Günü’nde tüm Dacia’ları izne çıkardık, alternatif ulaşım araçlarıyla yola çıktık. Hep birlikte, adım adım daha sürdürülebilir bir kent yaşamını hedefliyoruz.”

22 Eylül’de Dacia Türkiye, şirketteki araçları yıllık izne çıkardı ve çalışanlarını alternatif ulaşım araçlarına yönlendirdiği bir proje hayata geçirdi. Bugüne özel olarak çalışanların şirkete toplu taşıma, bisiklet, scooter gibi ulaşım araçlarıyla gelmesi teşvik edildi.

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa çapında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası’nın bu yılki teması “Şehrini Keşfet”, sloganıysa “Gelecek enerjini koru” olarak belirlendi.

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