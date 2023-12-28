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Gündem

Bu alçaktan hayvan bile olmaz! Siyonist askerden kan donduran itiraf

Yeniakit Publisher
2023-12-28 15:57:00 -

İşgalci asker, “Bebek arıyoruz ama bebek kalmadı. Belki bir kızı öldürdüm. On iki yaşındaydı. Ama bebek arıyorum.” sözleriyle kan dondurdu.

İşgalci Siyonist İsrail, Gazze’de soykırım ve savaş suçlarına her gün bir yenisini ekliyor. Bir İsrail askeri, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sunulacak yeni bir delili daha gözler önüne serdi.

Tiktok canlı yayınında konuşan bir siyonist, bebek öldürdüklerini itiraf etti. İşgalci asker, “Bebek arıyoruz ama bebek kalmadı. Belki bir kızı öldürdüm. On iki yaşındaydı. Ama bebek arıyorum.” sözleriyle kan dondurdu.

Kaynak: Haber7

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