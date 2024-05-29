Bu alçaklık yetti artık! Bunu demiyorsanız, zaten olup biteni anlamıyorsunuz demektir

Haşmet Babaoğlu, Birleşmiş Milletler'in soykırımcı İsrail'e karşı olan pasifliğini eleştirdi. İsrail'in sadece bir ileri karakol olduğunu, esas gücün ABD ve AB'de olduğunu belirten Babaoğlu, BM ve diğer uluslararası organizasyonları "gerçeği gizleyen paravanlar" olarak nitelendirdi. Babaoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Hiç Birleşmiş Milletler falan demeyin...

İçinizden sık sık "Meğer bir LEŞmiş bu organizasyon" demiyorsanız, zaten olup biteni anlamıyorsunuz demektir.

Bunu sürekli vurgulayacağım ve BM ile meşgul edilmeye karşı çıkacağım.

***

BM tarihi İsrail'in tanımadığı kararlarla dolu...

Açın Google'ı...

İsrail'in BM'yi hiç takmadığı kararların upuzun listesine bakın!

Sonra "Madem öyle, bizler niye BM'yi ciddiye alıyoruz?" diye soracaksınız...

İşin esası da orasıdır zaten...

***

O hâlde...

İsrail'e "boşver, aldırma!" diyen ama diğer devletleri bağlayan bir organizasyon bize ne anlatır?

Şunu...

Ortadoğu'da küçük İsrail devletine odaklanmak aldatıcıdır.

O sadece siyonist küstahlık ve teolojik zemin üzerine inşa edilmiş bir "ileri karakol"dur...

Her katliamda...

Her toprak hırsızlığında...

Anlayın ki...

Asıl İsrail, hegemonyadır.

Asıl İsrail, ABD'dir, AB'dir.

Asıl İsrail, askeri ve finansal ağdır.

***

Adının başında "Dünya" veya "Birleşmiş" geçen hiçbir organizasyona prim vermiyorum.

Dünya Ticaret Örgütü...

Dünya Sağlık Örgütü... vd.

Hepsi gerçeği gizleyen paravanlar...

Hegemonların işlerini daha kolayca yapmasını sağlayan "sahne oyunları"ndan ibaretler...

***

Korkarım ki...

Önce Gazze, sonra bölge, sonra bütün dünya...

Siyonist sömürgeciler hedeflerine ulaşıncaya kadar oyalıyorlar; oyalayacaklar.

Elimizden fazla bir şey gelemese bile zihnimizi onlara teslim etmeyelim... (...)"