Bu akşam "Ne pişirsen?" derdine son! İşte, çökertme kebabı tarifi

Her gün benzer tarifler hazırlamaktan sıkıldıysanız; bu akşam için farklı bir önerimiz var. Muğla yöresine ait çökertme kebabıyla hem farklı hem de lezzetli bir sofra hazırlayabilirsiniz.

Çökertme kebabı nasıl yapılır?

Malzemeler

Et için:

300 gr biftek (3 parça kadar)

4 yemek kaşığı sıvıyağ

Tuz

Pul biber

Kekik

Et marinesi için:

1 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı sirke

Kibrit patates için:

2 adet orta boy patates

Kızarmak için sıvıyağ

Domates sos için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı domates rendesi

Tuz

Servis için:

Sarımsaklı yoğurt

3-4 adet sivri biber

Biftekleri doğrayabildiğiniz kadar ince julyen doğrayın.

Soğan ve sarımsağı gelişi güzel doğrayıp derin bir kap içine alın. Üzerine yağı ve sirkeyi ekledikten sonra etleri ilave ederek karıştırın ve üzerini streç film ile kapatarak marine olması için kenara alın.

Zeytinyağını küçük bir tavaya alıp kızdırın. Salçayı ilave ederek kokusu çıkıncaya kadar kavurun. Domates rendesini ilave ederek suyunu çekinceye kadar karıştırarak pişirin. Tuzunu ilave ederek karıştırın ve ocaktan alın.

Patatesleri kibrit çöpü kalınlığında doğrayın. Bol yağda ve kızgın yağda kızartmaya başlayın.

Geniş bir tavaya etleri için yağı ekleyin ve kızdırın. Etleri ilave edip sotelemeye başlayın. Etler kendini çekmeye başlayınca baharatlarını ilave edin ve 2 dakika daha pişirin.

Servis tabağına önce kızarttığınız patatesleri alın, üzerine sarımsaklı yoğurt dökün.

Son olarak domates sosu ve sotelediğiniz etleri ilave ederek servis yapın.

Afiyet olsun.

Kaynak: meraklimelehat.com