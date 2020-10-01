Bu adım yetmez! Aile Bakanlığı’nın tepki gösterdiği dizinin sadece adı değişti

Ahlaksız dizilerin yer aldığı FOX kanalında yayınlanan ‘Kimsesizler’ isimli dizinin tanıtım fragmanları yayımlandı.

Tanıtımda çocuklara söylenen sözler, Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği tarafından tepkiyle karşılandı.

Tanıtımda çocuklara ‘Köpek gibi davranacaksınız’ diye bağıran Mahir Boztepe karakterinin, ‘Aile bu dünyadaki en önemli varlıktır’ Ailesi olmayan bir hiçtir. Size de aileler gelecek’ ifadeleri tepki çekmişti.

İnceleme başlatıldı

RTÜK dizi ile ilgili şikâyetleri değerlendirip inceleme başlatmıştı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı FOX TV'de yayınlanan "Kimsesizler" adlı dizi için harekete geçti.

Şikayetler ulaştı

Bakanlıktan diziyle ilgili yapılan açıklamada, "Dizinin tanıtımlarında çocuk koruma sistemimiz hakkında yeterli ölçüde bilgi sahibi olunmadığı görülmektedir. Fragmanda çocuklara yönelik söylenen sert ve hoyrat ifadeler kamuoyu vicdanını yaralamıştır. Çocuk alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları da dizinin içeriğine dair şikayetlerini çeşitli mecralar aracılığı ile Bakanlığımıza ulaştırmışlardır’’ denildi.

Olumsuz etki

Dizinin konusunun ve fragmanının değerlendirildiğini aktaran Bakanlık, ‘’devlet koruması altındaki çocuklarımızın psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyeceği, çocuklarımıza büyük bir özveri ile bakım hizmeti sunan personellerimizi töhmet altında bırakacağı değerlendirilmektedir’’ dedi.

Bakanlık RTÜK’e vurgu yaparak, ‘Söz konusu dizinin senaryosunun ilgili mevzuat doğrultusunda, çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek yayın akışına girmeden önce RTÜK tarafından incelenmesi yerinde olacaktır’ ifadelerine yer verdi.

Açıklamalarda ayrıca, ‘’21 Eylül 2020 tarihinde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından RTÜK’e resmi yazı yazılmıştır. Yarınımız olan çocuklarımızı koruyabilmek için onları örselemeyecek bir yayın dilini hep beraber oluşturabileceğimize inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sadece ismi değişti

Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk ve Beren Gökyıldız’ın başrollerinde yer aldığı dizinin Medyapım’ın sahibi Faruk Aksoy, TV100’ün haberine göre hikayede bir değişiklik yapmadıklarını açıkladı.

RTÜK’ün inceleme başlatması sadece dizinin isminde değişiklik yapılmasına neden oldu. Kimsesizler isminin yerine Çocukluk ismi koyuldu.